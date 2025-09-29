Топливный кризис в Крыму и взрывы нефтебазы в Феодосии

Очереди на АЗС в Крыму. Фото: Крымский ветер

В Крыму возникла острая нехватка горючего. В Севастополе, Ялте и Симферополе водители стоят в длинных очередях, чтобы заправить автомобили. Дефицит бензина произошел из-за атак украинских дронов на вражеские НПЗ.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Реклама

Читайте также:

Нехватка горючего

В крупных городах Крыма, в частности в Севастополе, Симферополе и Ялте - топливный кризис. На заправках периодически появляется бензин А-92 и А-95, из-за чего образуются очереди из десятков машин. Владельцы АЗС даже прибегают к хитрости: один бензовоз разливает сразу на несколько станций, чтобы создать иллюзию наличия горючего.

"С сегодняшнего дня продажа топлива марок АИ-100, АИ-95NP АИ-95, АИ-92 на заправках сети ТЭС будет ограничена 30 литрами в один автомобиль или одну канистру. То есть, если вы приехали машиной, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете также залить топливо", - заявил гауляйтер одного из городов Крыма Разважаев.

Удар по Феодосии. Фото: Крымский ветер

Удары по НПЗ

Кроме того, в Феодосии второй раз за год взорвалась нефтебаза после атаки дронов. В прошлом октябре объект горел неделю после мощного удара, а в марте 2024-го беспилотники уже повреждали трубопровод. Феодосийский морской нефтетерминал является крупнейшим на полуострове и играет ключевую роль в перевалке топлива для российских военных. По сообщениям местных источников, на территории базы был расположен зенитный комплекс "Панцирь-С1".

Напомним, генсек НАТО Рютте объяснил, как удары по российским НПЗ влияют на оккупантов. Также мы писали, что украинские морские дроны впервые поразили НПЗ россиян.