Главная Одесса Очереди на заправках и горящая нефтебаза — ситуация в Крыму

Очереди на заправках и горящая нефтебаза — ситуация в Крыму

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 17:59
Топливный кризис в Крыму и взрывы нефтебазы в Феодосии
Очереди на АЗС в Крыму. Фото: Крымский ветер

В Крыму возникла острая нехватка горючего. В Севастополе, Ялте и Симферополе водители стоят в длинных очередях, чтобы заправить автомобили. Дефицит бензина произошел из-за атак украинских дронов на вражеские НПЗ.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Читайте также:

Нехватка горючего

В крупных городах Крыма, в частности в Севастополе, Симферополе и Ялте - топливный кризис. На заправках периодически появляется бензин А-92 и А-95, из-за чего образуются очереди из десятков машин. Владельцы АЗС даже прибегают к хитрости: один бензовоз разливает сразу на несколько станций, чтобы создать иллюзию наличия горючего.

"С сегодняшнего дня продажа топлива марок АИ-100, АИ-95NP АИ-95, АИ-92 на заправках сети ТЭС будет ограничена 30 литрами в один автомобиль или одну канистру. То есть, если вы приехали машиной, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете также залить топливо", - заявил гауляйтер одного из городов Крыма Разважаев.

Удари по НПЗ РФ
Удар по Феодосии. Фото: Крымский ветер

Удары по НПЗ

Кроме того, в Феодосии второй раз за год взорвалась нефтебаза после атаки дронов. В прошлом октябре объект горел неделю после мощного удара, а в марте 2024-го беспилотники уже повреждали трубопровод. Феодосийский морской нефтетерминал является крупнейшим на полуострове и играет ключевую роль в перевалке топлива для российских военных. По сообщениям местных источников, на территории базы был расположен зенитный комплекс "Панцирь-С1".

Напомним, генсек НАТО Рютте объяснил, как удары по российским НПЗ влияют на оккупантов. Также мы писали, что украинские морские дроны впервые поразили НПЗ россиян.

Одесса Крым НПЗ Одесская область Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
