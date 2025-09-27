Черги на заправках у Криму — дефіцит бензину

Черги на заправках в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму знову криза з паливом. У Севастополі автівки вишиковуються у довжелезні колони до заправок, а водії чекають ночами.

Відео довжелезних черг на заправках в Севастополі у суботу, 27 вересня, оприлюднив місцевий паблік "Кримський ветер".

Дефіцит пального в Криму

У соцмережах ширяться фото та відео, на яких видно нескінченні ряди машин на кримських АЗС. Жителі Севастополя скаржаться, що їхній день починається і закінчується очікуванням у чергах.

"Дехто приїжджає ще з вечора, ставить авто під заправкою і ночує там, аби зранку точно встигнути заправитися", — пишуть журналісти пабліка.

Найскладніша ситуація — на вулиці Вакуленчука. Тут колона автомобілів не розсмоктується вже кілька днів, а щоранку затор лише подовжується.

Дехто стоїть по 5-6 годин, щоб залити кілька літрів, бо на кожну машину обмежують відпуск.

Чому немає пального в Криму

Зазначимо, що такі перебої з бензином в окупованому росіянами Криму та загалом по всій РФ стають регулярними. Причиною кризи стали не тільки проблеми з логістикою на півострові, а й удари Збройних сил України по російських нафтопереробних заводах. Саме вони забезпечували більшу частину внутрішнього ринку та експортних поставок. За даними аналітиків, з початку серпня 16 із 38 російських НПЗ були атаковані українськими безпілотниками, деякі об’єкти — неодноразово.

Це призвело до різкого зниження виробництва, і зараз експорт російського палива наблизився до найнижчого рівня з 2020 року. Попри очевидні проблеми, російська влада мовчить про масштаби ударів та їхні наслідки для економіки РФ.

Нагадаємо, бійці ГУР знищили два транспортні літаки РФ, а також уразили радари в Криму. Також ми писали, що в тимчасово окупованому Криму стає дедалі більше проблем — з пальним, водою та військовою технікою.