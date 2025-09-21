Крим без пального та води, — Братчук

Речник УДА Сергій Братчук. Фото ілюстративне: LB.ua

В тимчасово окупованому Криму стає дедалі більше проблем — з пальним, водою та військовою технікою. Українські удари знищують бази ворога, а росіяни намагаються приховати масштаби втрат. Це не лише змінює ситуацію на фронті, а й суттєво впливає на настрої жителів півострова.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

У Криму в окупантів проблеми

Сергій Братчук пояснив, що Крим поступово втрачає міф про "непотопний авіаносець". На півострові зростають проблеми із забезпеченням, а оборонні позиції росіян руйнуються.

"У них проблеми з пальним, проблеми з водою, і паралельно вибивають військову машинерію, яка час від часу з’являється на території Криму", — зазначив Братчук.

За його словами, це вже відчули й цивільні росіяни, які оселилися на півострові після окупації. Частина з них почала пакувати валізи та залишати Крим через проблеми із забезпеченням і постійні вибухи.

"Найадекватніші серед росіян уже сіли на свої автівки й поїхали у зворотному напрямку по Кримському мосту", — сказав речник.

Удари по півострову

Братчук каже, що удари ЗСУ системно змінюють ситуацію на півострові: майже щотижня фіксується знищення російських гелікоптерів чи елементів ППО. Це створює атмосферу страху серед окупантів і змушує їх економити ресурси.

"Я думаю, тих, хто в Криму так хотів "каміння з неба", чекають дуже веселі часи. І я без злорадства констатую факт: так буде", — підсумував речник.

Нагадаємо, після атак на нафтопереробні заводи у війську РФ у Новоросійську почали фіксувати перебої з пальним. Також ми писали, що через осінні шторми в акваторії Чорного моря можуть з’являтися міни, зірвані з якорів.