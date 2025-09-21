Крым без топлива и воды, - Братчук

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото иллюстративное: LB.ua

Во временно оккупированном Крыму становится все больше проблем — с топливом, водой и военной техникой. Украинские удары уничтожают базы врага, а россияне пытаются скрыть масштабы потерь. Это не только меняет ситуацию на фронте, но и существенно влияет на настроения жителей полуострова.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

В Крыму у оккупантов проблемы

Сергей Братчук объяснил, что Крым постепенно теряет миф о "непотопляемом авианосце". На полуострове растут проблемы с обеспечением, а оборонительные позиции россиян разрушаются.

"У них проблемы с горючим, проблемы с водой, и параллельно выбивают военную машинерию, которая время от времени появляется на территории Крыма", — отметил Братчук.

По его словам, это уже почувствовали и гражданские россияне, которые поселились на полуострове после оккупации. Часть из них начала паковать чемоданы и покидать Крым из-за проблем с обеспечением и постоянных взрывов.

"Самые адекватные среди россиян уже сели на свои машины и поехали в обратном направлении по Крымскому мосту", — сказал спикер.

Удары по полуострову

Братчук говорит, что удары ВСУ системно меняют ситуацию на полуострове: почти каждую неделю фиксируется уничтожение российских вертолетов или элементов ПВО. Это создает атмосферу страха среди оккупантов и заставляет их экономить ресурсы.

"Я думаю, тех, кто в Крыму так хотел "камни с неба", ждут очень веселые времена. И я без злорадства констатирую факт: так будет", — подытожил спикер.

Напомним, после атак на нефтеперерабатывающие заводы в войске РФ в Новороссийске начали фиксировать перебои с топливом. Также мы писали, что из-за осенних штормов в акватории Черного моря могут появляться мины, сорванные с якорей.