Проблемы с горючим у войск РФ в Черном море

После атак на нефтеперерабатывающие заводы в войске РФ начали фиксировать перебои с топливом. В некоторых подразделениях захватчики вынуждены экономить и даже вводить талоны на бензин. Удары повлияли и на работу порта оккупантов в Новороссийске.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

В порту проблемы с топливом

Братчук пояснил, что последние удары по НПЗ в Самаре напрямую повлияли на работу Новороссийского порта. По его словам, нефтеперекачивающие станции нефтепровода "Куйбышев-Тихорецк", были задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск.

"На сегодня порт Новороссийск — это база основного ударного кулака России с Черноморской флотилией. В частности, это ракетоносители. То есть мы понимаем, что на Черном море начинают и этот элемент выбивать сегодня", — подчеркнул Братчук.

Он подчеркнул, что постепенное уничтожение инфраструктуры оккупантов в Крыму и Новороссийске меняет ход морской войны. Украинские удары уменьшают возможности врага и создают проблемы для его обеспечения.

Нехватка топлива у оккупантов

По словам Братчука, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже ощущаются и на фронте, в частности на временно оккупированной Херсонщине.

"Треть, возможно, половина НПЗ уже выбиты. Это создает проблемы с топливом для российских войск. Мы фиксируем, что на временно оккупированной Херсонщине подразделения врага начали откровенно экономить. Даже кое-где в российских войсках вводят талоны", — сказал он.

