Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Крыму сгорели вертолеты и радар российских оккупантов — детали

В Крыму сгорели вертолеты и радар российских оккупантов — детали

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 10:58
ГУР уничтожило вертолеты Ми-8 и РЛС "Небо-У" в Крыму
В Крыму ГУР сожгли три вертолета оккупантов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Во временно оккупированном Крыму украинские спецназовцы снова напомнили о себе. Во время налета подразделения "Призрака" ГУР враг потерял сразу несколько единиц авиации и дорогую технику.

Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Реклама
Читайте также:

Уничтожение вертолетов РФ в Крыму

По данным ГУР, во время удара были поражены три российских многоцелевых вертолета Ми-8. Эти самолеты активно использовались оккупантами для перевозки грузов и личного состава.

"Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки", — написали в ГУР.

Уничтожение радара оккупантов

Кроме того, украинские воины уничтожили современную российскую радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У". Это одна из самых ценных систем, способная отслеживать цели даже на значительном расстоянии. В подтверждение успеха разведчики обнародовали фото обломков одного из подбитых вертолетов.

"Бонусный кадр — снимок обломков одного из уничтоженных "Примарами" ГУР московитского вертолета Ми-8", — отметили в разведке.

Напомним, Россия усилила охрану Крымского моста. Также мы писали, что украинские удары по военной инфраструктуре в Крыму становятся системными.

Крым самолет пожар Одесская область Новости Одессы ГУР
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации