ГУР уничтожило вертолеты Ми-8 и РЛС "Небо-У" в Крыму

В Крыму сгорели вертолеты и радар российских оккупантов — детали
Во временно оккупированном Крыму украинские спецназовцы снова напомнили о себе. Во время налета подразделения "Призрака" ГУР враг потерял сразу несколько единиц авиации и дорогую технику.
Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Уничтожение вертолетов РФ в Крыму
По данным ГУР, во время удара были поражены три российских многоцелевых вертолета Ми-8. Эти самолеты активно использовались оккупантами для перевозки грузов и личного состава.
"Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки", — написали в ГУР.
Уничтожение радара оккупантов
Кроме того, украинские воины уничтожили современную российскую радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У". Это одна из самых ценных систем, способная отслеживать цели даже на значительном расстоянии. В подтверждение успеха разведчики обнародовали фото обломков одного из подбитых вертолетов.
"Бонусный кадр — снимок обломков одного из уничтоженных "Примарами" ГУР московитского вертолета Ми-8", — отметили в разведке.
Напомним, Россия усилила охрану Крымского моста. Также мы писали, что украинские удары по военной инфраструктуре в Крыму становятся системными.
