ГУР уничтожило вертолеты Ми-8 и РЛС "Небо-У" в Крыму

В Крыму ГУР сожгли три вертолета оккупантов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Во временно оккупированном Крыму украинские спецназовцы снова напомнили о себе. Во время налета подразделения "Призрака" ГУР враг потерял сразу несколько единиц авиации и дорогую технику.

Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Уничтожение вертолетов РФ в Крыму

По данным ГУР, во время удара были поражены три российских многоцелевых вертолета Ми-8. Эти самолеты активно использовались оккупантами для перевозки грузов и личного состава.

"Авиапарк российских захватчиков во временно оккупированном Крыму снова сократился в результате успешной боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки", — написали в ГУР.

Уничтожение радара оккупантов

Кроме того, украинские воины уничтожили современную российскую радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У". Это одна из самых ценных систем, способная отслеживать цели даже на значительном расстоянии. В подтверждение успеха разведчики обнародовали фото обломков одного из подбитых вертолетов.

"Бонусный кадр — снимок обломков одного из уничтоженных "Примарами" ГУР московитского вертолета Ми-8", — отметили в разведке.

