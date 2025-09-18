Видео
Главная Одесса Усиленная охрана не спасет Крымский мост, — Плетенчук

Усиленная охрана не спасет Крымский мост, — Плетенчук

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 17:17
Атаки на Крым: РФ пытается спасти Крымский мост
Крымский мост. Фото иллюстративное: Associated Press

Украина неоднократно атаковала Крымский мост. Вследствие этого он получил значительные повреждения. Сейчас проехать тяжелой техникой по нему оккупанты не могут. Россия усилила охрану возле сооружения, но даже подводные подрывы доказали уязвимость конструкции.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Атаки на мост

Представитель ВМС отметил, что перемещение тяжелой техники через Крымский мост стало невозможным. Проблема уже не в безопасности, а в самом существовании сооружения. Несмотря на это Россия держит объект под усиленной охраной. В то же время последний случай подводного подрыва показал: даже самая защищенная конструкция имеет слабые места. По словам Плетенчука, любая система обороны имеет уязвимые стороны, и мост не является исключением.

"Нет таких крепостей, которые нельзя обойти или взорвать", — подчеркнул он.

Фейковая забота об экологии

Отдельно Россия заявила о запрете захода в порты судов старше 40 лет. Формально это объясняют заботой о море, но на самом деле оккупанты сами разрушают экологию боевыми действиями. Массовая гибель дельфинов и морских животных в Черном и Азовском морях грозит масштабной катастрофой.

Плетенчук добавил, что за такими решениями часто стоит чья-то финансовая выгода. И хоть иногда Россия пытается показать "заботу" об окружающей среде, война перечеркивает любые ее заявления.

Напомним, мы писали, что Россия прячет свою технику среди гражданских в Крыму. Также мы сообщали, что Россия экстренно перебрасывает технику на полуостров.

