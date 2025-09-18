Атаки на Крим: РФ намагається врятувати Кримський міст

Кримський міст. Фото ілюстративне: Associated Press

Україна неодноразово атакувала Кримський міст. Внаслідок цього він отримав значні пошкодження. Наразі проїхати важкою технікою по ньому окупанти не можуть. Росія посилила охорону біля споруди, але навіть підводні підриви довели вразливість конструкції.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Атаки на міст

Речник ВМС зазначив, що переміщення важкої техніки через Кримський міст стало неможливим. Проблема вже не у безпеці, а у самому існуванні споруди. Попри це Росія тримає об’єкт під посиленою охороною. Водночас останній випадок підводного підриву показав: навіть найзахищеніша конструкція має слабкі місця. За словами Плетенчука, будь-яка система оборони має вразливі сторони, і міст не є винятком.

"Немає таких фортець, які не можна обійти або підірвати", — наголосив він.

Фейкова турбота про екологію

Окремо Росія заявила про заборону заходу в порти суднам старшим 40 років. Формально це пояснюють турботою про море, але насправді окупанти самі руйнують екологію бойовими діями. Масова загибель дельфінів і морських тварин у Чорному та Азовському морях загрожує масштабною катастрофою.

Плетенчук додав, що за такими рішеннями часто стоїть чиясь фінансова вигода. І хоч іноді Росія намагається показати "турботу" про довкілля, війна перекреслює будь-які її заяви.

Нагадаємо, ми писали, що Росія ховає свою техніку серед цивільних у Криму. Також ми повідомляли, що Росія екстрено перекидає техніку на півострів.