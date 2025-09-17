Російська техніка С-400 рухається трасою «Таврида» в Криму

Колона техніки росіян на дорозі. Фото ілюстративне: Крим.Реалії

На трасі "Таврида" та дорозі до Джанкоя помітили рух військової техніки росіян. Серед іншого — установки ЗРК, радар, які ймовірно везуть на заміну знищеним підрозділам. Перевезення відбувається невеликими колонами вантажівок.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

У Криму зафіксували нові переміщення російської військової техніки. По трасі "Таврида" від Керчі до Сімферополя рухаються невеликі колони з трьох-п’яти вантажних автомобілів. Крім того, на дорозі Сімферополь — Джанкой помітили пускову установку ЗРК С-400 та радіолокаційну станцію 92Н6Е. За попередніми оцінками, їх перекидають з Росії до Криму, щоб замінити комплекси, які раніше були знищені Силами оборони України.

Такі пересування свідчать, що окупанти намагаються відновити протиповітряну оборону півострова після серії влучних ударів українських військових. Сили оборони регулярно знищують ворожі системи С-300 і С-400, які прикривали важливі військові об’єкти на півострові. Це змушує росіян перекидати нову техніку, ймовірно послаблюючи оборону на інших ділянках.

Нагадаємо, ми писали, що Україна може уразити будь-яку точку в тимчасово окупованому Криму. Також ми повідомляли, що росіяни бояться ударів українських дронів на півострові.