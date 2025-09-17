Российская техника С-400 движется по трассе "Таврида" в Крыму

Колонна техники россиян на дороге. Фото иллюстративное: Крым.Реалии

На трассе "Таврида" и дороге в Джанкой заметили движение военной техники россиян. Среди прочего — установки ЗРК, радар, которые вероятно везут на замену уничтоженным подразделениям. Перевозка происходит небольшими колоннами грузовиков.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Колонны техники

В Крыму зафиксировали новые перемещения российской военной техники. По трассе "Таврида" от Керчи до Симферополя движутся небольшие колонны из трех-пяти грузовых автомобилей. Кроме того, на дороге Симферополь — Джанкой заметили пусковую установку ЗРК С-400 и радиолокационную станцию 92Н6Е. По предварительным оценкам, их перебрасывают из России в Крым, чтобы заменить комплексы, которые ранее были уничтожены Силами обороны Украины.

Такие передвижения свидетельствуют, что оккупанты пытаются восстановить противовоздушную оборону полуострова после серии точных ударов украинских военных. Силы обороны регулярно уничтожают вражеские системы С-300 и С-400, которые прикрывали важные военные объекты на полуострове. Это заставляет россиян перебрасывать новую технику, вероятно ослабляя оборону на других участках.

Напомним, мы писали, что Украина может поразить любую точку во временно оккупированном Крыму. Также мы сообщали, что россияне боятся ударов украинских дронов на полуострове.