Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне в Крыму боятся ударов украинских дронов

Россияне в Крыму боятся ударов украинских дронов

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 09:15
Разведка "АТЕШ" показала опустевшую базу ЧФ РФ в Севастополе
Опустевшая база оккупантов в Крыму. Фото: АТЕШ

Во временно оккупированном Севастополе во время разведки партизаны обнаружили опустевшие базы РФ. На территории одной из локаций зафиксировали почти полное отсутствие техники, а несколько оставшихся машин выглядят нерабочими.

Об этом сообщают агенты движения "АТЕШ".

Реклама
Читайте также:

Российская техника в Крыму

Разведка "АТЕШ" обнаружила, что 758-й Центр материально-технического обеспечения ЧФ РФ в Севастополе фактически опустел. Почти вся техника исчезла с территории, а единичные автомобили находятся в неисправном состоянии. По данным движения, оккупанты срочно перебрасывают машины и оборудование по всему Крыму, пытаясь спрятать их от украинских атак.

Фактическое опустение базы означает, что обеспечение ЧФ РФ существенно затруднено, а боевые возможности кораблей и подразделений на побережье могут быть ограничены.

Крим
Пустая территория базы РФ. ФОто: АТЕШ

758 центр РФ

758-й центр — это стратегический узел, через который российский флот получает топливо, боеприпасы и продовольствие. Без его работы ЧФ РФ теряет способность вести боевые действия на море. Именно поэтому склады объекта неоднократно становились целями украинских ударов, в частности в районе Сахарной Головки и на улице Шабалина. Каждая такая атака наносит врагу значительные потери и заставляет его тратить ресурсы на восстановление.

Напомним, мы писали, что россияне усиливают защиту Крымского моста и портов, из-за ударов Украины. Также мы сообщали, что ВМС Украины уничтожили важный узел связи Черноморского флота РФ в Крыму.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы флот
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации