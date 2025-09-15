Разведка "АТЕШ" показала опустевшую базу ЧФ РФ в Севастополе

Опустевшая база оккупантов в Крыму. Фото: АТЕШ

Во временно оккупированном Севастополе во время разведки партизаны обнаружили опустевшие базы РФ. На территории одной из локаций зафиксировали почти полное отсутствие техники, а несколько оставшихся машин выглядят нерабочими.

Об этом сообщают агенты движения "АТЕШ".

Российская техника в Крыму

Разведка "АТЕШ" обнаружила, что 758-й Центр материально-технического обеспечения ЧФ РФ в Севастополе фактически опустел. Почти вся техника исчезла с территории, а единичные автомобили находятся в неисправном состоянии. По данным движения, оккупанты срочно перебрасывают машины и оборудование по всему Крыму, пытаясь спрятать их от украинских атак.

Фактическое опустение базы означает, что обеспечение ЧФ РФ существенно затруднено, а боевые возможности кораблей и подразделений на побережье могут быть ограничены.

Пустая территория базы РФ. ФОто: АТЕШ

758 центр РФ

758-й центр — это стратегический узел, через который российский флот получает топливо, боеприпасы и продовольствие. Без его работы ЧФ РФ теряет способность вести боевые действия на море. Именно поэтому склады объекта неоднократно становились целями украинских ударов, в частности в районе Сахарной Головки и на улице Шабалина. Каждая такая атака наносит врагу значительные потери и заставляет его тратить ресурсы на восстановление.

