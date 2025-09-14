Показательный суд над пленным Сейраном Асановым в Крыму - детали

Оккупанты судят пленного крымского татарина в Крыму Сейрана Асанова. Фото: facebook.com/eskender.bariiev

Во временно оккупированном Крыму россияне устроили показательный процесс над украинским военнопленным. На скамье подсудимых - Сейран Асанов, боец батальона имени Номана Челебиджихана. Его обвиняют в "терроризме" и хотят приговорить к 20 годам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

Суд над военнопленным в Крыму

По его словам, Сейран Асанов попал в плен в октябре 2024 года во время боев в Донецкой области и с декабря содержится в СИЗО №2 в Чонгаре. Оккупанты инкриминируют ему "участие в террористическом формировании" и планируют лишить свободы на 20 лет.

"Это судилище — очередное подтверждение того, что Россия грубо нарушает III Женевскую конвенцию. Асанов — военнопленный, и должен рассматриваться исключительно в этом статусе, а не как преступник", — пишет Эскендер Бариев.

Он добавил, что подобные процессы носят политический характер. По его словам, обвинения оккупантов против украинских военнопленных основываются на абсолютно надуманных "доказательствах", которые не могут свидетельствовать о реальных преступлениях.

"Мы имеем дело с военным преступлением. Пленных украинских воинов пытаются представить террористами, чтобы оправдать репрессии. На самом деле их следует включать в списки на обмен", — отметил Бариев.

Сфабрикованные обвинения военнопленных

Эскендер Бариев также отметил, что Асанов — не единичный случай. По его словам, 3 сентября стало известно, что в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы приговорили другого пленного украинца — Сергея Яцкова.

"Только за последний год по сфабрикованным обвинениям задержано более 66 человек, которых связывают с батальоном имени Челебиджихана. Среди них — активисты и даже те, кто никогда не имел отношения к этому формированию", — написал глава Крымскотатарского ресурсного центра.

Правозащитник напомнил, что батальон "Аскер", который россияне называют "террористической организацией", официально был зарегистрирован в Украине в 2016 году как общественное формирование для помощи пограничникам. Поэтому его участников следует считать комбатантами, а значит — военнопленными в случае попадания в плен.

Напомним, на территории оккупированного Крымского полуострова российские оккупанты решили начать борьбу с абортами. Также мы писали, что оккупационные власти Крыма начали демонтаж недостроенных объектов, а материалы отправляют на нужды российской армии.