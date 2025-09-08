Видео
Оккупанты используют недостройки в Крыму для войны — как именно

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 11:08
Крым: недострои разбирают, материалы отправляют на фронт
Недострой во временно оккупированном Крыму. Фото: Крымский ветер.

Оккупационные власти Крыма начали демонтаж недостроенных объектов. Строительные материалы отправляют на нужды российской армии. Кроме того, владельцам таких объектов с 2026 года обещают поднять налоги.

Об этом сообщает издание "Крымский ветер".

Стройматериалы для фронта

По данным оккупационной администрации, в Крыму зарегистрировано более 4 тысяч недостроенных объектов. Теперь часть из них решили разбирать, а стройматериалы передавать российскому Министерству обороны для использования на фронте. Так называемый заместитель министра жилищной политики Крыма Евгений Агуреев заявил, что такие действия якобы должны "мотивировать застройщиков быстрее завершать строительство".

Также с 2026 года оккупанты планируют повысить налоги на все недостроенные объекты — как для частных лиц, так и для компаний. Таким образом Кремль пытается одновременно получить ресурсы для войны и давить на владельцев недвижимости.

Напомним, мы сообщали, что в Крыму дефицит горючего. Также мы писали, что демилитаризация полуострова — это главная цель украинских атак.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
