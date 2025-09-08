Крым: недострои разбирают, материалы отправляют на фронт

Оккупанты используют недостройки в Крыму для войны — как именно
Оккупационные власти Крыма начали демонтаж недостроенных объектов. Строительные материалы отправляют на нужды российской армии. Кроме того, владельцам таких объектов с 2026 года обещают поднять налоги.
Об этом сообщает издание "Крымский ветер".
Стройматериалы для фронта
По данным оккупационной администрации, в Крыму зарегистрировано более 4 тысяч недостроенных объектов. Теперь часть из них решили разбирать, а стройматериалы передавать российскому Министерству обороны для использования на фронте. Так называемый заместитель министра жилищной политики Крыма Евгений Агуреев заявил, что такие действия якобы должны "мотивировать застройщиков быстрее завершать строительство".
Также с 2026 года оккупанты планируют повысить налоги на все недостроенные объекты — как для частных лиц, так и для компаний. Таким образом Кремль пытается одновременно получить ресурсы для войны и давить на владельцев недвижимости.
