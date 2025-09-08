Крим: недобудови розбирають, матеріали відправляють на фронт

Недобудова у тимчасово окупованому Криму. Фото: Кримський вітер.

Окупаційна влада Криму почала демонтаж недобудованих об’єктів. Будівельні матеріали відправляють на потреби російської армії. Крім того, власникам таких об’єктів з 2026 року обіцяють підняти податки.

Про це повідомляє видання "Кримський вітер".

Будматеріали для фронту

За даними окупаційної адміністрації, у Криму зареєстровано понад 4 тисячі недобудованих об’єктів. Тепер частину з них вирішили розбирати, а будматеріали передавати російському Міністерству оборони для використання на фронті. Так званий заступник міністра житлової політики Криму Євген Агурєєв заявив, що такі дії нібито мають "мотивувати забудовників швидше завершувати будівництво".

Також з 2026 року окупанти планують підвищити податки на всі недобудовані об’єкти — як для приватних осіб, так і для компаній. Таким чином Кремль намагається одночасно отримати ресурси для війни та тиснути на власників нерухомості.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Криму дефіцит пального. Також ми писали, що демілітарізація півострова — це головна мета українських атак.