Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Окупанти використовують недобудови в Криму для війни — як саме

Окупанти використовують недобудови в Криму для війни — як саме

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 11:08
Крим: недобудови розбирають, матеріали відправляють на фронт
Недобудова у тимчасово окупованому Криму. Фото: Кримський вітер.

Окупаційна влада Криму почала демонтаж недобудованих об’єктів. Будівельні матеріали відправляють на потреби російської армії. Крім того, власникам таких об’єктів з 2026 року обіцяють підняти податки.

Про це повідомляє видання "Кримський вітер".

Реклама
Читайте також:

Будматеріали для фронту

За даними окупаційної адміністрації, у Криму зареєстровано понад 4 тисячі недобудованих об’єктів. Тепер частину з них вирішили розбирати, а будматеріали передавати російському Міністерству оборони для використання на фронті. Так званий заступник міністра житлової політики Криму Євген Агурєєв заявив, що такі дії нібито мають "мотивувати забудовників швидше завершувати будівництво".

Також з 2026 року окупанти планують підвищити податки на всі недобудовані об’єкти — як для приватних осіб, так і для компаній. Таким чином Кремль намагається одночасно отримати ресурси для війни та тиснути на власників нерухомості.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Криму дефіцит пального. Також ми писали, що демілітарізація півострова — це головна мета українських атак.

Одеса Крим Одеська область окупанти Новини Одеси злочин
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації