Головна Одеса Братчук розповів про ситуацію з бензином в Криму

Братчук розповів про ситуацію з бензином в Криму

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 14:14
Дефіцит пального в Криму: скільки на одну машину
Черги на заправках в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму пального стає дедалі менше. На заправках вводять суворі ліміти. Все це зумовлено наслідком ударів українських сил оборони по нафтобазах і складах РФ, які б’ють у найслабше місце економіки ворога.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Крим без пального

За його словами, останні тижні кримчани скаржаться на довгі черги на заправках та обмежений відпуск пального. Бензин і дизель не лише подорожчали, а й стали справжнім дефіцитом. Усе, що вдається зібрати окупаційній владі, одразу перекидають на фронт.

"У тимчасово окупованому Криму наші джерела повідомляють: у Керчі відпускають по 20 літрів на одну машину. Це, як кажуть, на поїздку туди й назад. І навіть ці ліміти скоро можуть стати ще меншими, бо пального просто немає", — каже Братчук.

Дефіцит палива по всій Росії

Ситуація з дефіцитом пального не обмежується лише півостровом. За словами експертів, у низці російських регіонів уже запроваджують талони та суворі норми відпуску бензину.

"Російські війська відчують цю проблему набагато серйозніше. Це питання дуже короткого часу", — зазначив речник УДА.

Братчук каже, що удари по нафтобазах і складах пального, які останніми місяцями регулярно здійснюють українські сили, стали справжнім випробуванням для економіки ворога. Брак пального підриває боєздатність армії РФ.

"Ми послідовно знищуємо ахіллесову п’яту російської економіки й армії. Це не лише про бензин для цивільних — це про здатність армії ворога воювати", — додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, Кримський міст залишається важливим для Росії насамперед як символ окупації, а не лише як транспортний вузол. Також ми писали, що українські сили поступово демілітаризують Крим та готують удари по ключових об’єктах ворога.

Крим бензин Одеська область нафта Новини Одеси заправка
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
