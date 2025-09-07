Видео
Братчук рассказал о ситуации с бензином в Крыму

Братчук рассказал о ситуации с бензином в Крыму

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 14:14
Дефицит горючего в Крыму: сколько на одну машину
Очереди на заправках в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму горючего становится все меньше. На заправках вводят строгие лимиты. Все это обусловлено следствием ударов украинских сил обороны по нефтебазам и складам РФ, которые бьют в самое слабое место экономики врага.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Крым без топлива

Крым без топлива

По его словам, последние недели крымчане жалуются на длинные очереди на заправках и ограниченный отпуск топлива. Бензин и дизель не только подорожали, но и стали настоящим дефицитом. Все, что удается собрать оккупационным властям, сразу перебрасывают на фронт.

"Во временно оккупированном Крыму наши источники сообщают: в Керчи отпускают по 20 литров на одну машину. Это, как говорят, на поездку туда и обратно. И даже эти лимиты скоро могут стать еще меньше, потому что горючего просто нет", — говорит Братчук.

Дефицит топлива по всей России

Ситуация с дефицитом топлива не ограничивается только полуостровом. По словам экспертов, в ряде российских регионов уже вводят талоны и строгие нормы отпуска бензина.

"Российские войска почувствуют эту проблему гораздо серьезнее. Это вопрос очень короткого времени", — отметил представитель УДА.

Братчук говорит, что удары по нефтебазам и складам горючего, которые в последние месяцы регулярно осуществляют украинские силы, стали настоящим испытанием для экономики врага. Нехватка горючего подрывает боеспособность армии РФ.

"Мы последовательно уничтожаем ахиллесову пяту российской экономики и армии. Это не только о бензине для гражданских - это о способности армии врага воевать", — добавил Сергей Братчук.

Напомним, Крымский мост остается важным для России прежде всего как символ оккупации, а не только как транспортный узел. Также мы писали, что украинские силы постепенно демилитаризируют Крым и готовят удары по ключевым объектам врага.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
