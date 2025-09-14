Відео
У Криму окупанти влаштували суд над військовополоненим

У Криму окупанти влаштували суд над військовополоненим

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 13:28
Показовий суд над полоненим Сейраном Асановим у Криму — деталі
Окупанти судять полоненого кримського татарина у Криму Сейрана Асанова. Фото: facebook.com/eskender.bariiev

В тимчасово окупованому Криму росіяни влаштували показовий процес над українським військовополоненим. На лаві підсудних Сейран Асанов, боєць батальйону імені Номана Челебіджіхана. Його звинувачують у "тероризмі" і хочуть засудити до 20 років.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Читайте також:

Суд над військовополоненим в Криму

За його словами, Сейран Асанов потрапив у полон у жовтні 2024 року під час боїв на Донеччині та з грудня утримується у СІЗО №2 в Чонгарі. Окупанти інкримінують йому "участь у терористичному формуванні" і планують позбавити волі на 20 років.

"Це судилище — чергове підтвердження того, що Росія грубо порушує ІІІ Женевську конвенцію. Асанов — військовополонений, і має розглядатися виключно у цьому статусі, а не як злочинець", — пише Ескендер Барієв.

Він додав, що подібні процеси мають політичний характер. За його словами, звинувачення окупантів проти українських військовополонених ґрунтуються на абсолютно надуманих "доказах", які не можуть свідчити про реальні злочини.

"Ми маємо справу з воєнним злочином. Полонених українських воїнів намагаються представити терористами, аби виправдати репресії. Насправді ж їх слід включати у списки на обмін", — зазначив Барієв.

Сфабриковані звинувачення військовополонених

Ескендер Барієв також зазначив, що Асанов — не поодинокий випадок. За його словами 3 вересня стало відомо, що у Ростові-на-Дону до 20 років позбавлення волі засудили іншого полоненого українця — Сергія Яцкова.

"Лише за останній рік за сфабрикованими звинуваченнями затримано понад 66 людей, яких пов’язують із батальйоном імені Челебіджіхана. Серед них — активісти та навіть ті, хто ніколи не мав стосунку до цього формування", — написав голова Кримськотатарського ресурсного центру.

Правозахисник нагадав, що батальйон "Аскер", який росіяни називають "терористичною організацією", офіційно був зареєстрований в Україні у 2016 році як громадське формування для допомоги прикордонникам. Тому його учасників слід вважати комбатантами, а отже військовополоненими у разі потрапляння в полон.

Нагадаємо, на території окупованого Кримського півострова російські окупанти вирішили почати боротьбу з абортами. Також ми писали, що окупаційна влада Криму почала демонтаж недобудованих об’єктів, а матеріали відправляють на потреби російської армії.

Автор:
