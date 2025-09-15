Розвідка «АТЕШ» показала спорожнілу базу ЧФ РФ у Севастополі

Спорожніла база окупантів у Криму. Фото: АТЕШ

У тимчасово окупованому Севастополі під час розвідки партизани виявили спорожнілі бази РФ. На території однієї із локацій зафіксували майже повну відсутність техніки, а кілька машин, що залишилися, виглядають неробочими.

Про це повідомляють агенти руху "АТЕШ".

Російська техніка в Криму

Розвідка "АТЕШ" виявила, що 758-й Центр матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ у Севастополі фактично спорожнів. Майже вся техніка зникла з території, а поодинокі автомобілі перебувають у несправному стані. За даними руху, окупанти терміново перекидають машини та обладнання по всьому Криму, намагаючись сховати їх від українських атак.

Фактичне спорожніння бази означає, що забезпечення ЧФ РФ суттєво ускладнене, а бойові можливості кораблів та підрозділів на узбережжі можуть бути обмеженими.

Пуста територія бази РФ. ФОто: АТЕШ

758 центр РФ

758-й центр — це стратегічний вузол, через який російський флот отримує паливо, боєприпаси та продовольство. Без його роботи ЧФ РФ втрачає здатність вести бойові дії на морі. Саме тому склади об’єкта неодноразово ставали цілями українських ударів, зокрема в районі Сахарної Головки та на вулиці Шабаліна. Кожна така атака завдає ворогу значних втрат і змушує його витрачати ресурси на відновлення.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни посилюють захист Кримського мосту та портів, через удари України. Також ми повідомляли, що ВМС України знищили важливий вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ у Криму.