Главная Одесса Украина может ударить по любой точке в Крыму, — Плетенчук

Украина может ударить по любой точке в Крыму, — Плетенчук

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 18:13
Украинские войска контролируют стратегические объекты Крыма
Столб дыма после взрывов в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Стратегические объекты России в Крыму полностью доступны для украинских сил. Удары по командным центрам и коммуникациям существенно влияют на управление войсками. Потерь среди гражданских при этом удается избегать.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" заявил представитель Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук.

Атаки на Крым

Дмитрий Плетенчук рассказал, что противодействие с врагом в Крыму продолжается постоянно с начала полномасштабного вторжения. По его словам, штаб Черноморского флота РФ уже испытывал поражения, что критически влияет на управление войсками.

"Это важный элемент военной инфраструктуры, потому что связь — это управление войсками. Потеря управляемости, даже временная, существенно влияет на выполнение задач", — подчеркнул Плетенчук.

Он добавил, что Крым полностью находится в зоне досягаемости украинских сил, хотя противник активно насыщает территорию системами ПВО. Некоторые атаки могут быть успешными, другие — нет, но это не останавливает украинские войска.

Последним объектом поражения стал коммуникационный узел Черноморского флота в Севастополе. При этом удалось избежать жертв среди гражданского населения. Плетенчук подчеркнул, что украинские силы делают все возможное, чтобы минимизировать сопутствующие потери и неудобства для местных жителей.

Напомним, мы сообщали, что в Крыму россияне прячут технику ЧФ РФ от ударов украинских дронов. Также мы писали, что в Крыму уничтожили важный узел Черноморского флота оккупантов.

Одесса Крым ВМС взрыв Одесская область Новости Одессы атака
Автор: Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
