Україна може вдарити по будь-якій точці у Криму, — Плетенчук

Дата публікації: 15 вересня 2025 18:13
Українські війська контролюють стратегічні об’єкти Криму
Стовп диму після вибухів у Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Стратегічні об’єкти Росії в Криму повністю доступні для українських сил. Удари по командних центрах та комунікаціях суттєво впливають на управління військами. Втрат серед цивільних при цьому вдається уникати.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" заявив речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Атаки на Крим

Дмитро Плетенчук розповів, що протидія з ворогом у Криму триває постійно з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, штаб Чорноморського флоту РФ уже зазнавав уражень, що критично впливає на управління військами.

"Це важливий елемент військової інфраструктури, тому що зв'язок — це управління військами. Втрата керованості, навіть тимчасова, суттєво впливає на виконання завдань", — наголосив Плетенчук.

Він додав, що Крим повністю перебуває в зоні досяжності українських сил, хоча противник активно насичує територію системами ППО. Деякі атаки можуть бути успішними, інші — ні, але це не зупиняє українські війська.

Останнім об’єктом ураження став комунікаційний вузол Чорноморського флоту у Севастополі. При цьому вдалося уникнути жертв серед цивільного населення. Плетенчук підкреслив, що українські сили роблять усе можливе, щоб мінімізувати супутні втрати та незручності для місцевих мешканців.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Криму росіяни ховають техніку ЧФ РФ від ударів українських дронів. Також ми писали, що у Криму знищили важливий вузол Чорноморського флоту окупантів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
