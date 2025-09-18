Відео
Головна Одеса Удари по Криму — росіяни маскують техніку серед цивільних

Удари по Криму — росіяни маскують техніку серед цивільних

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 14:32
Удари ЗСУ по Криму змусили росіян ховати техніку
Дим після вибухів в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські удари по військовій інфраструктурі в Криму стають системними. Знищено радари, локаційні станції та комунікаційні вузли Чорноморського флоту. Попри втрати, Росія намагається відновлювати управління військами та шукає нові місця для техніки.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Атаки на Крим

Речник Військово-морських сил підтвердив, що удари ЗСУ по військовій інфраструктурі Криму є відчутними для російської армії. За його словами, знищення радарів, вузлів зв’язку та інших об’єктів серйозно впливає на можливості ворога. Однак командування російських військ змушене шукати запасні пункти управління, адже без цього неможливо вести бойові дії.

"Не вперше вони стикаються з такою проблемою. В них обов’язково мають бути запасні командні пункти. Це серйозна втрата, але уникнути її вони не можуть", — зазначив Плетенчук.

Також, за інформацією з руху спротиву, після останніх ударів Центр матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту спорожнів. Російські військові вивезли техніку й намагаються приховати її в інших місцях.

"Вони розосереджують техніку. Імовірно, можуть використовувати навіть цивільну інфраструктуру, щоб ховати військові об’єкти. Росіяни швидко вчаться і масштабуються", — пояснив речник ВМС.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни екстрено перекидають військову техніку в тимчасово окупований Крим. Також ми повідомляли, що Україна може вдарити по будь-якій точці на півострові.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
