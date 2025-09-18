Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удары по Крыму — россияне маскируют технику среди гражданских

Удары по Крыму — россияне маскируют технику среди гражданских

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 14:32
Удары ВСУ по Крыму заставили россиян прятать технику
Дым после взрывов в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские удары по военной инфраструктуре в Крыму становятся системными. Уничтожены радары, локационные станции и коммуникационные узлы Черноморского флота. Несмотря на потери, Россия пытается восстанавливать управление войсками и ищет новые места для техники.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Атаки на Крым

Представитель Военно-морских сил подтвердил, что удары ВСУ по военной инфраструктуре Крыма являются ощутимыми для российской армии. По его словам, уничтожение радаров, узлов связи и других объектов серьезно влияет на возможности врага. Однако командование российских войск вынуждено искать запасные пункты управления, ведь без этого невозможно вести боевые действия.

"Не впервые они сталкиваются с такой проблемой. У них обязательно должны быть запасные командные пункты. Это серьезная потеря, но избежать ее они не могут", — отметил Плетенчук.

Также, по информации из движения сопротивления, после последних ударов Центр материально-технического обеспечения Черноморского флота опустел. Российские военные вывезли технику и пытаются скрыть ее в других местах.

"Они рассредоточивают технику. Вероятно, могут использовать даже гражданскую инфраструктуру, чтобы прятать военные объекты. Россияне быстро учатся и масштабируются", — пояснил спикер ВМС.

Напомним, мы писали, что россияне экстренно перебрасывают военную технику во временно оккупированный Крым. Также мы сообщали, что Украина может ударить по любой точке на полуострове.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы атака ракетный удар
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации