Удары ВСУ по Крыму заставили россиян прятать технику

Дым после взрывов в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские удары по военной инфраструктуре в Крыму становятся системными. Уничтожены радары, локационные станции и коммуникационные узлы Черноморского флота. Несмотря на потери, Россия пытается восстанавливать управление войсками и ищет новые места для техники.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Атаки на Крым

Представитель Военно-морских сил подтвердил, что удары ВСУ по военной инфраструктуре Крыма являются ощутимыми для российской армии. По его словам, уничтожение радаров, узлов связи и других объектов серьезно влияет на возможности врага. Однако командование российских войск вынуждено искать запасные пункты управления, ведь без этого невозможно вести боевые действия.

"Не впервые они сталкиваются с такой проблемой. У них обязательно должны быть запасные командные пункты. Это серьезная потеря, но избежать ее они не могут", — отметил Плетенчук.

Также, по информации из движения сопротивления, после последних ударов Центр материально-технического обеспечения Черноморского флота опустел. Российские военные вывезли технику и пытаются скрыть ее в других местах.

"Они рассредоточивают технику. Вероятно, могут использовать даже гражданскую инфраструктуру, чтобы прятать военные объекты. Россияне быстро учатся и масштабируются", — пояснил спикер ВМС.

Напомним, мы писали, что россияне экстренно перебрасывают военную технику во временно оккупированный Крым. Также мы сообщали, что Украина может ударить по любой точке на полуострове.