ГУР знищило вертольоти Мі-8 і РЛС "Нєбо-У" в Криму

В Криму ГУР спалили три гелікоптери окупантів. Фото ілюстративне: кадр із відео

У тимчасово окупованому Криму українські спецпризначенці знову нагадали про себе. Під час нальоту підрозділу "Примари" ГУР ворог втратив одразу кілька одиниць авіації та дорогу техніку.

Про це у неділю, 21 вересня, повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Знищення гелікоптерів РФ у Криму

За даними ГУР, під час удару було уражено три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8. Ці літаки активно використовувалися окупантами для перевезення вантажів та особового складу.

"Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари", — написали в ГУР.

Знищення радара окупантів

Окрім того, українські воїни знищили сучасну російську радіолокаційну станцію 55Ж6У "Нєбо-У". Це одна з найцінніших систем, здатна відстежувати цілі навіть на значній відстані. На підтвердження успіху розвідники оприлюднили фото уламків одного з підбитих вертольотів.

"Бонусний кадр — знімок уламків одного зі знищених "Примарами" ГУР московитського вертольота Мі-8", — зазначили у розвідці.

Нагадаємо, Росія посилила охорону Кримського моста. Також ми писали, що українські удари по військовій інфраструктурі в Криму стають системними.