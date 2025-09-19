Відео
Головна Одеса Розвідка НАТО – біля берегів Криму фіксується рідкісний літак

Розвідка НАТО – біля берегів Криму фіксується рідкісний літак

Дата публікації: 19 вересня 2025 18:04
Рідкісний літак Breguet Atlantic знову над Чорним морем
Літак ВМФ Франції Atlantique 2. Фото ілюстративне: Creative Commons

Літак Франції веде розвідку над Чорним морем на кримському напрямку. Він фіксуює переміщення російської техніки на півострові та моніторить ситуацію в акваторії. Отримані дані допомагають оцінити рівень загрози з боку Росії.  

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Розвідка над Чорним морем

Над південно-західною частиною Чорного моря знову працює морський розвідувальний літак з позивним FNY5622. Йдеться про морський протичовновий та патрульний літак Breguet Br.1150 Atlantic, який належить ВМС Франції. Цей літак вважається рідкісним гостем у небі над Чорним морем. Востаннє його фіксували 7 серпня, а перед тим — 17 квітня та ще раніше — у серпні 2024 року.

Breguet Atlantic — розвідувальник далекої дії, здатний виконувати завдання патрулювання та протичовнової боротьби. Він також може бути озброєний ракетами класу "повітря — земля".

Розвідник Франції над морем
Французький розвідник над Чорним морем. Фото: скриншот

Які завдання виконують літаки

Він здійснює постійний моніторинг повітряного та морського простору регіону, відслідковуючи можливу активність російських сил біля Чорного моря. Окрім цього, розвідники контролюють переміщення військової техніки у Криму, щоб оперативно реагувати на загрози з боку РФ. Такі польоти часто передують високоточним ударам Збройних сил України по військових об’єктах на окупованому півострові.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що росіяни ховають свою техніку серед цивільних в Криму. Також ми повідомляли, що РФ ховає кораблі подалі від півострову.

Одеса розвідка Крим Чорне море Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
