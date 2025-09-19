Редкий самолет Breguet Atlantic снова над Черным морем

Самолет ВМФ Франции Atlantique 2. Фото иллюстративное: Creative Commons

Самолет Франции ведет разведку над Черным морем на крымском направлении. Он фиксирует перемещение российской техники на полуострове и мониторит ситуацию в акватории. Полученные данные помогают оценить уровень угрозы со стороны России.

Об этом Новости.LIVE узнали из портала Flightradar.

Разведка над Черным морем

Над юго-западной частью Черного моря снова работает морской разведывательный самолет с позывным FNY5622. Речь идет о морском противолодочном и патрульном самолете Breguet Br.1150 Atlantic, который принадлежит ВМС Франции. Этот самолет считается редким гостем в небе над Черным морем. Последний раз его фиксировали 7 августа, а перед тем — 17 апреля и еще раньше — в августе 2024 года.

Breguet Atlantic — разведчик дальнего действия, способный выполнять задачи патрулирования и противолодочной борьбы. Он также может быть вооружен ракетами класса "воздух — земля".

Французский разведчик над Черным морем. Фото: скриншот

Какие задачи выполняют самолеты

Он осуществляет постоянный мониторинг воздушного и морского пространства региона, отслеживая возможную активность российских сил у Черного моря. Кроме этого, разведчики контролируют перемещение военной техники в Крыму, чтобы оперативно реагировать на угрозы со стороны РФ. Такие полеты часто предшествуют высокоточным ударам Вооруженных Сил Украины по военным объектам на оккупированном полуострове.

Напомним, недавно мы писали, что россияне прячут свою технику среди гражданских в Крыму. Также мы сообщали, что РФ прячет корабли подальше от полуострова.