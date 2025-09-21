Відео
Головна Одеса Флот РФ у Чорному морі — окупанти у "небезпеці" у Новоросійську

Флот РФ у Чорному морі — окупанти у "небезпеці" у Новоросійську

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 12:55
Проблеми з пальним у військах РФ у Чорному морі
Російські кораблі на чергування. Фото ілюстративне: росЗМІ

Після атак на нафтопереробні заводи у війську РФ почали фіксувати перебої з пальним. У деяких підрозділах загарбники змушені економити та навіть запроваджувати талони на бензин. Удари вплинули й на роботу порту окупантів у Новоросійську. 

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

У порту проблеми з пальним

Братчук пояснив, що останні удари по НПЗ в Самарі напряму вплинули на роботу Новоросійського порту. За його словами, нафтоперекачувальні станції нафтопроводу "Куйбишев-Тихорецьк", були залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ.

"На сьогодні порт Новоросійськ — це база основного ударного кулака Росії з Чорноморською флотилією. Зокрема, це ракетоносії. Тобто ми розуміємо, що на Чорному морі починають і цей елемент вибивати сьогодні", — наголосив Братчук.

Він підкреслив, що поступове знищення інфраструктури окупантів у Криму та Новоросійську змінює хід морської війни. Українські удари зменшують можливості ворога і створюють проблеми для його забезпечення.

Нестача палива в окупантів

За словами Братчука, удари по російських нафтопереробних заводах уже відчуваються й на фронті, зокрема на тимчасово окупованій Херсонщині.

"Третина, можливо, половина НПЗ уже вибиті. Це створює проблеми з пальним для російських військ. Ми фіксуємо, що на тимчасово окупованій Херсонщині підрозділи ворога почали відверто економити. Навіть подекуди у російських військах вводять талони", — сказав він.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря через шторми можуть з’являтися міни, зірвані з якорів, і це становить загрозу не лише відпочивальникам, а й цивільному судноплавству. Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму ворог втратив одразу кілька одиниць авіації та дорогу техніку

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
