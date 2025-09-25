ГУР “Примари” знищили літаки Ан-26 та радари у Криму

Удари по російським літакам у Криму — успішна операція ГУР
Українські спецпризначенці продовжують ліквідовувати окупантів в тимчасово окупованому Криму. Цього разу бійці ГУР знищили два транспортні літаки РФ. А також уразили радари.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.
Атака на Крим
Український спецпідрозділ "Примари" здійснив новий рейд на території тимчасово окупованого Криму. Під час операції бійці воєнної розвідки спалили два російські транспортні літаки Ан-26. Також було знищено радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".
Ці удари завдали ворогу суттєвих втрат у техніці та послабили можливості окупантів контролювати ситуацію на морі й у небі. Інформацію про успішну атаку оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні від 24 вересня 2025 року.
Нагадаємо, ми повідомляли, що ГУР повторно зламали сервери російської влади в окупованому Криму. А також ми писали, що у тимчасово окупованому півострові вперше ліквідували рідкісні літаки-амфібії.
