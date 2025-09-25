ГУР "Призраки" уничтожили самолеты Ан-26 и радары в Крыму

Вражеский самолет, перед ударом. Фото: скриншот из видео

Украинские спецназовцы продолжают ликвидировать оккупантов во временно оккупированном Крыму. На этот раз бойцы ГУР уничтожили два транспортных самолета РФ. А также поразили радары.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Атака на Крым

Украинское спецподразделение "Призраки" совершило новый рейд на территории временно оккупированного Крыма. Во время операции бойцы военной разведки сожгли два российских транспортных самолета Ан-26. Также было уничтожено радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Эти удары нанесли врагу существенные потери в технике и ослабили возможности оккупантов контролировать ситуацию на море и в небе. Информацию об успешной атаке обнародовал Генеральный штаб ВСУ в своей сводке от 24 сентября 2025 года.

Напомним, мы сообщали, что ГУР повторно взломали серверы российских властей в оккупированном Крыму. А также мы писали, что во временно оккупированном полуострове впервые ликвидировали редкие самолеты-амфибии.