Главная Одесса Впервые в истории — воины ГУР уничтожили самолеты-амфибии в Крыму

Впервые в истории — воины ГУР уничтожили самолеты-амфибии в Крыму

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 09:12
"Призраки" ГУР уничтожили два самолета-амфибии Бе-12 в Крыму
Российский самолет-амфибия, который уничтожили ГУР. Фото: скриншот из видео

Украинское спецподразделение ГУР "Призраки" нанесло очередной мощный удар по авиации РФ во временно оккупированном Крыму. Впервые в истории были уничтожены два редких российских самолета. Также во время операции наши воины поразили вражеский вертолет.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Читайте также:

Что уничтожили

На полуострове Крым силы ГУР Украины провели успешный налет против российской авиации. Бойцы спецподразделения "Призраки" поймали сразу два самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первый случай уничтожения таких машин с начала войны. Самолеты Бе-12 "Чайка" — это редкие машины, оставшиеся в строю еще с советских времен. Они могут садиться как на воду, так и на сушу, а главная их задача — поиск и уничтожение подводных лодок. Эти самолеты оснащены сложным и дорогим оборудованием, которое россияне пытались сохранить как стратегический ресурс.

Вместе с ними украинские воины подбили еще и многофункциональный вертолет Ми-8, который широко используется российской армией. Это универсальная машина для транспортировки техники, десанта, вооружения, а также для боевых задач. Уничтожение такого вертолета — еще один серьезный удар по логистике врага.

Напомним, мы писали, что в Крыму сгорели вертолеты и радар оккупантов. Также мы сообщали, что на Тендеровской косе ГУР уничтожили российскую технику.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы атака потери оккупантов ГУР МО України
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
