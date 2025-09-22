Відео
Вперше в історії — воїни ГУР знищили літаки-амфібії в Криму

Вперше в історії — воїни ГУР знищили літаки-амфібії в Криму

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 09:12
“Примари” ГУР знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму
Російський літак-амфібія, який знищили ГУР. Фото: скриншот із відео

Український спецпідрозділ ГУР "Примари" завдав чергового потужного удару по авіації РФ у тимчасово окупованому Криму. Вперше в історії було знищено два рідкісні російських літаки. Також під час операції наші воїни уразили ворожий гелікоптер.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Читайте також:

Що знищили

На півострові Крим сили ГУР України провели успішний наліт проти російської авіації. Бійці спецпідрозділу "Примари" вполювали одразу два літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перший випадок знищення таких машин від початку війни. Літаки Бе-12 "Чайка" — це рідкісні машини, що залишилися у строю ще з радянських часів. Вони можуть сідати як на воду, так і на сушу, а головне їхнє завдання — пошук і знищення підводних човнів. Ці літаки оснащені складним і дорогим обладнанням, яке росіяни намагалися зберегти як стратегічний ресурс.

Разом із ними українські воїни підбили ще й багатофункціональний гелікоптер Мі-8, який широко використовується російською армією. Це універсальна машина для транспортування техніки, десанту, озброєння, а також для бойових завдань. Знищення такого гелікоптера — ще один серйозний удар по логістиці ворога.

Нагадаємо, ми писали, що в Криму згоріли гелікоптери та радар окупантів. Також ми повідомляли, що на Тендерівській косі ГУР знищили російську техніку.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси атака втрати окупантів ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
