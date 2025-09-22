“Примари” ГУР знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму

Український спецпідрозділ ГУР "Примари" завдав чергового потужного удару по авіації РФ у тимчасово окупованому Криму. Вперше в історії було знищено два рідкісні російських літаки. Також під час операції наші воїни уразили ворожий гелікоптер.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Реклама

Читайте також:

Що знищили

На півострові Крим сили ГУР України провели успішний наліт проти російської авіації. Бійці спецпідрозділу "Примари" вполювали одразу два літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перший випадок знищення таких машин від початку війни. Літаки Бе-12 "Чайка" — це рідкісні машини, що залишилися у строю ще з радянських часів. Вони можуть сідати як на воду, так і на сушу, а головне їхнє завдання — пошук і знищення підводних човнів. Ці літаки оснащені складним і дорогим обладнанням, яке росіяни намагалися зберегти як стратегічний ресурс.

Разом із ними українські воїни підбили ще й багатофункціональний гелікоптер Мі-8, який широко використовується російською армією. Це універсальна машина для транспортування техніки, десанту, озброєння, а також для бойових завдань. Знищення такого гелікоптера — ще один серйозний удар по логістиці ворога.

Нагадаємо, ми писали, що в Криму згоріли гелікоптери та радар окупантів. Також ми повідомляли, що на Тендерівській косі ГУР знищили російську техніку.