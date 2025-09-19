ГУР знищило тягач ДТ-10 “Вітязь” на Тендрівській косі

Знищений російський тягач. Фото: скриншот із відео

Українські спецпризначенці продовжують активно нищити росіян. На Тендрівській косі воїни встановили мінні загородження, в які потрапила ворожа техніка. В результаті — у РФ "мінус" тягач.

Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки України.

Реклама

Читайте також:

Знищення техніки

Спецпризначенці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР здійснили нову нічну висадку на Тендрівській косі. Українські воїни замінували територію та підготували пастку для російської армії. У мінні загородження потрапив багатоцільовий гусеничний тягач ДТ-10 "Вітязь", який окупанти використовували для перевезення зброї, провізії та особового складу на свої позиції. Техніка противника була знищена.

У ГУР підкреслили, що боротьба з логістикою російських військ триває. А подібні операції виснажують ворога та ускладнюють постачання його підрозділів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ГУР ліквідували росіян, які були причетні до воєнних злочинів. Також ми писали, що у Запорізькій області спецпризначенці знищили російський Бук-МЗ.