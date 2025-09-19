ГУР знищило тягач ДТ-10 “Вітязь” на Тендрівській косі

Успішна операція — росіяни продовжують втрачати свою техніку
Українські спецпризначенці продовжують активно нищити росіян. На Тендрівській косі воїни встановили мінні загородження, в які потрапила ворожа техніка. В результаті — у РФ "мінус" тягач.
Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки України.
Знищення техніки
Спецпризначенці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР здійснили нову нічну висадку на Тендрівській косі. Українські воїни замінували територію та підготували пастку для російської армії. У мінні загородження потрапив багатоцільовий гусеничний тягач ДТ-10 "Вітязь", який окупанти використовували для перевезення зброї, провізії та особового складу на свої позиції. Техніка противника була знищена.
У ГУР підкреслили, що боротьба з логістикою російських військ триває. А подібні операції виснажують ворога та ускладнюють постачання його підрозділів.
Нагадаємо, ми повідомляли, що ГУР ліквідували росіян, які були причетні до воєнних злочинів. Також ми писали, що у Запорізькій області спецпризначенці знищили російський Бук-МЗ.
Читайте Новини.LIVE!