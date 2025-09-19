Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Успішна операція — росіяни продовжують втрачати свою техніку

Успішна операція — росіяни продовжують втрачати свою техніку

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 10:29
ГУР знищило тягач ДТ-10 “Вітязь” на Тендрівській косі
Знищений російський тягач. Фото: скриншот із відео

Українські спецпризначенці продовжують активно нищити росіян. На Тендрівській косі воїни встановили мінні загородження, в які потрапила ворожа техніка. В результаті — у РФ "мінус" тягач.

Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки України.

Реклама
Читайте також:

Знищення техніки

Спецпризначенці центру морських операцій "Viking" Департаменту активних дій ГУР здійснили нову нічну висадку на Тендрівській косі. Українські воїни замінували територію та підготували пастку для російської армії. У мінні загородження потрапив багатоцільовий гусеничний тягач ДТ-10 "Вітязь", який окупанти використовували для перевезення зброї, провізії та особового складу на свої позиції. Техніка противника була знищена.

У ГУР підкреслили, що боротьба з логістикою російських військ триває. А подібні операції виснажують ворога та ускладнюють постачання його підрозділів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ГУР ліквідували росіян, які були причетні до воєнних злочинів. Також ми писали, що у Запорізькій області спецпризначенці знищили російський Бук-МЗ.

Одеса Одеська область окупанти Новини Одеси втрати окупантів ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації