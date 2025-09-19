Видео
Главная Одесса Успешная операция — россияне продолжают терять свою технику

Успешная операция — россияне продолжают терять свою технику

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 10:29
ГУР уничтожило тягач ДТ-10 "Витязь" на Тендровской косе
Уничтоженный российский тягач. Фото: скриншот из видео

Украинские спецназовцы продолжают активно уничтожать россиян. На Тендровской косе воины установили минные заграждения, в которые попала вражеская техника. В результате — у РФ "минус" тягач.

Об этом сообщили на странице Главного управления разведки Украины.

Уничтожение техники

Спецназовцы центра морских операций "Viking" Департамента активных действий ГУР осуществили новую ночную высадку на Тендровской косе. Украинские воины заминировали территорию и подготовили ловушку для российской армии. В минные заграждения попал многоцелевой гусеничный тягач ДТ-10 "Витязь", который оккупанты использовали для перевозки оружия, провизии и личного состава на свои позиции. Техника противника была уничтожена.

В ГУР подчеркнули, что борьба с логистикой российских войск продолжается. А подобные операции истощают врага и затрудняют снабжение его подразделений.

Напомним, мы сообщали, что ГУР ликвидировали россиян, которые были причастны к военным преступлениям. Также мы писали, что в Запорожской области спецназовцы уничтожили российский Бук-МЗ.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
