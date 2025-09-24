Взлом серверов властей Крыма: добыто 100 Тб данных

Хакер проводит кибератаку. Фото иллюстративное: Pixabay

Украинские киберспециалисты Главного управления разведки снова получили доступ к серверам российских властей в оккупированном Крыму. В результате операции удалось собрать более 100 терабайт данных. Среди них служебные документы, переписка чиновников и сведения о незаконном вывозе украинских детей.

Об этом сообщает издание "Крымский ветер".

Детали взлома

Во время кибероперации были взломаны компьютеры и серверы оккупационных властей Крыма. В распоряжении специалистов оказались переписка "главы Крыма" Сергея Аксенова, рабочая документация и переписка между местными "министерствами" и службами. Среди полученных данных — информация о незаконном перемещении детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о списках несовершеннолетних, анкетах, данных о так называемых опекунах, а также местах проживания и обучения детей.

Кроме того, ГУР получило новые данные с серверов оккупационных властей Крыма. Среди слитой информации списки российских военных с личными анкетами и сведениями об их родственниках. Также разведчики обнаружили документы о пленных и погибших, решения о выплатах, а еще заявления военных с просьбами выделить им земельные участки на полуострове. Часть переписок между так называемыми "министерствами" свидетельствует о проблемах с топливом после атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Это уже не первый успешный взлом. Последний раз после подобной операции к Сергею Аксенову и его окружению приезжали сотрудники ФСБ, пытаясь найти информатора. Однако "крота" тогда обнаружить не удалось. В целом украинские киберспециалисты получили более 100 терабайт данных, которые могут стать важными доказательствами преступлений оккупантов.

