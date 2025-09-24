Відео
Успішна операція ГУР — зламали сервери в Криму

Успішна операція ГУР — зламали сервери в Криму

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 17:53
Злам серверів влади Криму: здобуто 100 Тб даних
Хакер проводить кібератаку. Фото ілюстративне: Pixabay

Українські кіберфахівці Головного управління розвідки знову отримали доступ до серверів російської влади в окупованому Криму. Внаслідок операції вдалося зібрати понад 100 терабайтів даних. Серед них службові документи, листування чиновників та відомості про незаконне вивезення українських дітей.

Про це повідомляє видання "Кримський вітер".

Читайте також:

Деталі злому

Під час кібероперації було зламано комп’ютери та сервери окупаційної влади Криму. У розпорядженні фахівців опинилися листування "глави Криму" Сергія Аксьонова, робоча документація та листування між місцевими "міністерствами" й службами. Серед отриманих даних — інформація про незаконне переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Йдеться про списки неповнолітніх, анкети, дані про так званих опікунів, а також місця проживання й навчання дітей.

Крім того, ГУР отримало нові дані із серверів окупаційної влади Криму. Серед злитої інформації списки російських військових з особистими анкетами та відомостями про їхніх родичів. Також розвідники виявили документи про полонених і загиблих, рішення щодо виплат, а ще заяви військових із проханнями виділити їм земельні ділянки на півострові. Частина листувань між так званими "міністерствами" свідчить про проблеми з паливом після атак на російські нафтопереробні заводи.

Це вже не перший успішний злам. Востаннє після подібної операції до Сергія Аксьонова та його оточення приїжджали співробітники ФСБ, намагаючись знайти інформатора. Однак "крота" тоді виявити не вдалося. Загалом українські кіберспеціалісти здобули понад 100 терабайтів даних, що можуть стати важливими доказами злочинів окупантів.

Нагадаємо, ми писали, що ГУР знищили дрони та укриття окупантів на Лиманському та Запорізькому напрямках. А в Криму уразили рідкісні літаки-амфібії.

 

Одеса кібератака хакери Одеська область Новини Одеси витік
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
