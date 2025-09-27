Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Дефицит бензина в Крыму — в сети показали очереди на заправках

Дефицит бензина в Крыму — в сети показали очереди на заправках

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 13:33
Очереди на заправках в Крыму — дефицит бензина
Очереди на заправках в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму снова кризис с топливом. В Севастополе машины выстраиваются в длинные колонны к заправкам, а водители ждут по ночам.

Видео длинных очередей на заправках в Севастополе в субботу, 27 сентября, обнародовал местный паблик "Крымский ветер".

Реклама
Читайте также:

Дефицит топлива в Крыму

В соцсетях распространяются фото и видео, на которых видны бесконечные ряды машин на крымских АЗС. Жители Севастополя жалуются, что их день начинается и заканчивается ожиданием в очередях.

"Некоторые приезжают еще с вечера, ставят авто под заправкой и ночуют там, чтобы утром точно успеть заправиться", — пишут журналисты паблика.

Самая сложная ситуация — на улице Вакуленчука. Здесь колонна автомобилей не рассасывается уже несколько дней, а каждое утро пробка только удлиняется.

Некоторые стоят по 5-6 часов, чтобы залить несколько литров, потому что на каждую машину ограничивают отпуск.

Почему нет топлива в Крыму

Отметим, что такие перебои с бензином в оккупированном россиянами Крыму и вообще по всей РФ становятся регулярными. Причиной кризиса стали не только проблемы с логистикой на полуострове, но и удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Именно они обеспечивали большую часть внутреннего рынка и экспортных поставок. По данным аналитиков, с начала августа 16 из 38 российских НПЗ были атакованы украинскими беспилотниками, некоторые объекты — неоднократно.

Это привело к резкому снижению производства, и сейчас экспорт российского топлива приблизился к самому низкому уровню с 2020 года. Несмотря на очевидные проблемы, российские власти молчат о масштабах ударов и их последствиях для экономики РФ.

Напомним, бойцы ГУР уничтожили два транспортных самолета РФ, а также поразили радары в Крыму. Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму становится все больше проблем — с топливом, водой и военной техникой.

Крым бензин АЗС Новости Одессы очереди заправка
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации