Очереди на заправках в Крыму — дефицит бензина

Очереди на заправках в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Во временно оккупированном Крыму снова кризис с топливом. В Севастополе машины выстраиваются в длинные колонны к заправкам, а водители ждут по ночам.

Видео длинных очередей на заправках в Севастополе в субботу, 27 сентября, обнародовал местный паблик "Крымский ветер".

Реклама

Читайте также:

Дефицит топлива в Крыму

В соцсетях распространяются фото и видео, на которых видны бесконечные ряды машин на крымских АЗС. Жители Севастополя жалуются, что их день начинается и заканчивается ожиданием в очередях.

"Некоторые приезжают еще с вечера, ставят авто под заправкой и ночуют там, чтобы утром точно успеть заправиться", — пишут журналисты паблика.

Самая сложная ситуация — на улице Вакуленчука. Здесь колонна автомобилей не рассасывается уже несколько дней, а каждое утро пробка только удлиняется.

Некоторые стоят по 5-6 часов, чтобы залить несколько литров, потому что на каждую машину ограничивают отпуск.

Почему нет топлива в Крыму

Отметим, что такие перебои с бензином в оккупированном россиянами Крыму и вообще по всей РФ становятся регулярными. Причиной кризиса стали не только проблемы с логистикой на полуострове, но и удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Именно они обеспечивали большую часть внутреннего рынка и экспортных поставок. По данным аналитиков, с начала августа 16 из 38 российских НПЗ были атакованы украинскими беспилотниками, некоторые объекты — неоднократно.

Это привело к резкому снижению производства, и сейчас экспорт российского топлива приблизился к самому низкому уровню с 2020 года. Несмотря на очевидные проблемы, российские власти молчат о масштабах ударов и их последствиях для экономики РФ.

Напомним, бойцы ГУР уничтожили два транспортных самолета РФ, а также поразили радары в Крыму. Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму становится все больше проблем — с топливом, водой и военной техникой.