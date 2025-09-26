Дрони вразили нафтові пірси РФ — вплив на експорт

Дим і вогонь після удару по Туапсе. Фото: росЗМІ

Українські морські дрони дісталися до нафтотерміналу в Туапсе, який працював на "тіньовий флот" Росії. Це перший зафіксований випадок ураження морськими дронами саме нафтових терміналів, які напряму забезпечують експорт пального РФ.

Про це в ефірі каналу "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Удари морськими дронами

Сергій Братчук розповів, що морський напрямок у війні проти Росії розширюється. Наші дрони атакували портову інфраструктуру в Туапсе, де відбувалося перекачування та відвантаження російської нафти на судна під іноземними прапорами.

"Наші морські дрони долетіли до пірса в Туапсе, де перекачували й наливали нафту для тіньового флоту Росії. Це сигнал і тим судновласникам, які досі співпрацюють з агресором", — наголосив він.

Братчук нагадав і про Новоросійськ, де розташована головна база Чорноморського флоту РФ і найбільший нафтовий термінал у Чорному морі. Саме звідти йдуть атаки "Калібрами" по Україні.

"Тут уже не питання – бити чи ні. Питання тільки як. Бо удар по енергетиці й нафті РФ реально може зупинити їхню війну", — підкреслив Братчук.

Наслідки ударів

За словами речника, атаки не були локальними — ураження торкнулися об’єктів, що працюють у єдиній схемі експорту, і тому їхній ефект поширюється на великі регіони. Уже надходять повідомлення про пожежі й пошкодження на інфраструктурі, а також про тимчасове ускладнення перекачування та відвантаження.

"Ми чудово розуміємо, що це не остання операція. Російська нафтова інфраструктура і далі буде однією з цілей, адже саме вона фінансує війну проти України", — додав Братчук.

Нагадаємо, ми писали, що ЗСУ уразили Афіпський НПЗ у Росії. Також ми повідомляли, що морські дрони ГУР зупинили роботу нафтових терміналів РФ.