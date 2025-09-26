Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Морські дрони вперше вдарили по НПЗ РФ — що далі

Морські дрони вперше вдарили по НПЗ РФ — що далі

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 17:43
Дрони вразили нафтові пірси РФ — вплив на експорт
Дим і вогонь після удару по Туапсе. Фото: росЗМІ

Українські морські дрони дісталися до нафтотерміналу в Туапсе, який працював на "тіньовий флот" Росії. Це перший зафіксований випадок ураження морськими дронами саме нафтових терміналів, які напряму забезпечують експорт пального РФ.

Про це в ефірі каналу "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама
Читайте також:

Удари морськими дронами

Сергій Братчук розповів, що морський напрямок у війні проти Росії розширюється. Наші дрони атакували портову інфраструктуру в Туапсе, де відбувалося перекачування та відвантаження російської нафти на судна під іноземними прапорами.

"Наші морські дрони долетіли до пірса в Туапсе, де перекачували й наливали нафту для тіньового флоту Росії. Це сигнал і тим судновласникам, які досі співпрацюють з агресором", — наголосив він.

Братчук нагадав і про Новоросійськ, де розташована головна база Чорноморського флоту РФ і найбільший нафтовий термінал у Чорному морі. Саме звідти йдуть атаки "Калібрами" по Україні.

"Тут уже не питання – бити чи ні. Питання тільки як. Бо удар по енергетиці й нафті РФ реально може зупинити їхню війну", — підкреслив Братчук.

Наслідки ударів

За словами речника, атаки не були локальними — ураження торкнулися об’єктів, що працюють у єдиній схемі експорту, і тому їхній ефект поширюється на великі регіони. Уже надходять повідомлення про пожежі й пошкодження на інфраструктурі, а також про тимчасове ускладнення перекачування та відвантаження.

"Ми чудово розуміємо, що це не остання операція. Російська нафтова інфраструктура і далі буде однією з цілей, адже саме вона фінансує війну проти України", — додав Братчук.

Нагадаємо, ми писали, що ЗСУ уразили Афіпський НПЗ у Росії. Також ми повідомляли, що морські дрони ГУР зупинили роботу нафтових терміналів РФ.

 

Одеса Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації