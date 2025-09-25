Удар морських дронів по нафтових терміналах РФ

Пожежа на НПЗ в Туапсе. Фото: росЗМІ

Військові дрони Головного управління розвідки паралізували роботу нафтових терміналів у Туапсе та Новоросійську. Через атаку зупинилися ключові перевалочні пункти, де окупанти завантажували танкери нафтою. Удар показав неефективність російської ППО та спричинив хаос у прибережних містах. Проблеми з паливом уже відчувають і цивільні у Криму.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Удар по НПЗ

Українські морські дрони атакували нафтові термінали "Транснефти" в Туапсе та об’єкти Каспійського трубопровідного консорціуму біля Новоросійська. Ці перевалочні пункти могли експортувати близько 2 мільйонів барелів нафти на добу.

Удар показав хаотичність та неточність російської ППО. Через це постраждали житлові будинки, кілька автомобілів були знищені, а населення Новоросійська, Туапсе та навіть Сочі охопила паніка. Місцева влада оголосила екстрену евакуацію з пляжів.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що через зупинку терміналів у Криму виникають серйозні проблеми з паливом та водопостачанням для цивільного населення. Він також додав, що окупанти змушені перевозити пальне через Кримський міст, бо частина залізниць на тимчасово окупованих територіях України більше не працює.

"Звісно, військові теж не з космосу паливо те беруть і відповідно може це торкнутися тих безпосередньо і підрозділів, які виконують завдання. Крім того, періодично в Криму щось вибухає. Вибухає звісно на військових об'єктах", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, ми писали, що СБУ вдарили по одному з найбільших НПЗ в Росії. Також ми повідомляли, що українські морські дрони почали нову війну в акваторії.