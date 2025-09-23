Відео
Головна Одеса Українські надводні дрони розпочали нову війну у морі — деталі

Українські надводні дрони розпочали нову війну у морі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 17:05
Підводні дрони послаблюють контроль РФ
Український надводний дрон Magura. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українська розвідка дедалі частіше виявляє та знищує ворожі засоби протидії підводним дронам. Попри те, що це застаріле обладнання, воно дуже важливе для росіян. Кожна втрата такого комплексу послаблює контроль РФ над Чорним морем. Це дає українським дронам більше шансів дістатися цілей і виводити з ладу критично важливі об’єкти.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Послаблення оборони

Сергій Кузан розповів, що українська розвідка виявила і знищила техніку, яка мала заважати роботі підводних апаратів. Це обладнання радянського виробництва — таких одиниць у ворога обмаль, тож кожна втрата має велику вагу. Експерт пояснив, що раніше українські надводні дрони вже показали свою ефективність: вони могли підпливати до кораблів або працювати як платформи для ураження. Тепер, за його словами, підводні дрони виходять на новий рівень через те, що росіяни втратили засоби для їхнього виявлення і гасіння.

"Ми побачили новий виток війни на морі. Наші надводні дрони вже діяли як носії ураження або платформи. Але підводні дрони мали зустріти засоби протидії — і ми їх знайшли та знищили. Це старе обладнання; його одиниці, небагато, і вони потребують обслуговування. Чим менше таких одиниць у робочому стані, тим більше шансів у наших засобів враження дістатися цілей", — сказав Кузан.

Кузан також нагадав, що деякі засоби, здатні працювати на сотні кілометрів за умови наявності високої цілі, все ще мають обмеження "лінії горизонту" й залежать від технічного стану. Через зношеність техніки ворог не зможе постійно тримати її в ефективному бойовому чергуванні.

У підсумку, за оцінкою експерта, уразливість російських засобів протидії й успіхи української розвідки посилюють можливості як надводних, так і підводних дронів — а це змінює баланс сил у морській зоні і ставить під загрозу контроль противника над підступами до портів і баз.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ відчуває тиск на логістику та інфраструктуру через постійні удари по НПЗ. Також ми писали, що ВМС попереджали про нову загрозу з боку Чорного моря.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
