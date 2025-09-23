Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Украинские надводные дроны начали новую войну в море — детали

Украинские надводные дроны начали новую войну в море — детали

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 17:05
Подводные дроны ослабляют контроль РФ
Украинский надводный дрон Magura. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинская разведка все чаще обнаруживает и уничтожает вражеские средства противодействия подводным дронам. Несмотря на то, что это устаревшее оборудование, оно очень важно для россиян. Каждая потеря такого комплекса ослабляет контроль РФ над Черным морем. Это дает украинским дронам больше шансов добраться до целей и выводить из строя критически важные объекты.

Об этом в эфире "КИЇВ24" рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Реклама
Читайте также:

Ослабление обороны

Сергей Кузан рассказал, что украинская разведка обнаружила и уничтожила технику, которая должна была мешать работе подводных аппаратов. Это оборудование советского производства — таких единиц у врага мало, поэтому каждая потеря имеет большой вес. Эксперт пояснил, что ранее украинские надводные дроны уже показали свою эффективность: они могли подплывать к кораблям или работать как платформы для поражения. Теперь, по его словам, подводные дроны выходят на новый уровень из-за того, что россияне потеряли средства для их обнаружения и тушения.

"Мы увидели новый виток войны на море. Наши надводные дроны уже действовали как носители поражения или платформы. Но подводные дроны должны были встретить средства противодействия — и мы их нашли и уничтожили. Это старое оборудование; его единицы, немного, и они требуют обслуживания. Чем меньше таких единиц в рабочем состоянии, тем больше шансов у наших средств поражения добраться до целей", — сказал Кузан.

Кузан также напомнил, что некоторые средства, способные работать на сотни километров при условии наличия высокой цели, все еще имеют ограничения "линии горизонта" и зависят от технического состояния. Из-за изношенности техники враг не сможет постоянно держать ее в эффективном боевом дежурстве.

В итоге, по оценке эксперта, уязвимость российских средств противодействия и успехи украинской разведки усиливают возможности как надводных, так и подводных дронов — а это меняет баланс сил в морской зоне и ставит под угрозу контроль противника над подступами к портам и базам.

Напомним, мы сообщали, что РФ испытывает давление на логистику и инфраструктуру из-за постоянных ударов по НПЗ. Также мы писали, что ВМС предупреждали о новой угрозе со стороны Черного моря.

Одесса Одесская область угрозы Новости Одессы море морские дроны
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации