Подводные дроны ослабляют контроль РФ

Украинская разведка все чаще обнаруживает и уничтожает вражеские средства противодействия подводным дронам. Несмотря на то, что это устаревшее оборудование, оно очень важно для россиян. Каждая потеря такого комплекса ослабляет контроль РФ над Черным морем. Это дает украинским дронам больше шансов добраться до целей и выводить из строя критически важные объекты.

Об этом в эфире "КИЇВ24" рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Ослабление обороны

Сергей Кузан рассказал, что украинская разведка обнаружила и уничтожила технику, которая должна была мешать работе подводных аппаратов. Это оборудование советского производства — таких единиц у врага мало, поэтому каждая потеря имеет большой вес. Эксперт пояснил, что ранее украинские надводные дроны уже показали свою эффективность: они могли подплывать к кораблям или работать как платформы для поражения. Теперь, по его словам, подводные дроны выходят на новый уровень из-за того, что россияне потеряли средства для их обнаружения и тушения.

"Мы увидели новый виток войны на море. Наши надводные дроны уже действовали как носители поражения или платформы. Но подводные дроны должны были встретить средства противодействия — и мы их нашли и уничтожили. Это старое оборудование; его единицы, немного, и они требуют обслуживания. Чем меньше таких единиц в рабочем состоянии, тем больше шансов у наших средств поражения добраться до целей", — сказал Кузан.

Кузан также напомнил, что некоторые средства, способные работать на сотни километров при условии наличия высокой цели, все еще имеют ограничения "линии горизонта" и зависят от технического состояния. Из-за изношенности техники враг не сможет постоянно держать ее в эффективном боевом дежурстве.

В итоге, по оценке эксперта, уязвимость российских средств противодействия и успехи украинской разведки усиливают возможности как надводных, так и подводных дронов — а это меняет баланс сил в морской зоне и ставит под угрозу контроль противника над подступами к портам и базам.

