Удары по портам и снабжению ослабляют флот РФ

Российский флот испытывает давление из-за атак на логистику и инфраструктуру. Удар по нефтепроводу и другим объектам затрудняет заправку кораблей и работу ракетоносителей. Одновременно Украина активно использует морские дроны и целится в уязвимые системы противника. Это меняет баланс сил в битве за Черное море.

Об этом в эфире телеканала "Прямий" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Уничтожение возможностей кораблей

Сергей Братчук рассказал, что основная проблема для врага — поставки топлива. Если поражают экспортную инфраструктуру возле Новороссийска, это непосредственно затрудняет работу ракетоносителей и других кораблей. Новороссийск — крупнейший нефтяной терминал в Черном море, и атаки на нефтепровод Куйбышев-Тихорецк уменьшают объемы экспорта и поставок топлива.

Братчук также отмечает активное применение РЭБ россиянами. Когда враг эвакуирует корабли из портов, он активно включает радиоэлектронные системы, чтобы обезопасить технику от ударов.

"Без топлива и запчастей их флот теряет мобильность", — подчеркнул Братчук.

Битва за море

По словам спикера, это морские дроны — это "новая страница" в борьбе за Черное море. Беспилотники дают Украине возможность поражать цели на дальних подходах и заставляют врага пересматривать тактику. Демонстрации и разработки техники показывают, что дроны уже стали фактором, который пугает и заставляет реагировать противника.

Кроме того, украинские силы поражают дефицитные элементы российской системы — в частности, станции радиолокации (РЛС). Такие устройства дают врагу возможность видеть и корректировать удары по южным областям Украины, но их уничтожение значительно ограничивает эти возможности. Восстановить некоторые РЛС непросто, поэтому каждая потеря бьет по координации и разведке врага.

"Уничтожение такой РЛС, которая видела весь наш юг, в том числе Одессу и Николаев, серьезно ограничивает врага. Восстановить их очень сложно, ведь такие станции — дефицитные", — рассказал спикер.

Братчук отмечает, что события во временно оккупированном Крыму происходят ежедневно, и не все результаты становятся известны сразу, иногда после недели появляется обобщенный отчет о серии поражений техники и объектов.

Напомним, мы писали, что ГУР уничтожили два редких самолета РФ в Крыму.