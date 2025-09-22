Відео
Обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері отримав вирок
Головна Одеса Тиск на російський флот — українські дрони у дії

Тиск на російський флот — українські дрони у дії

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 16:25
Удари по портах і постачанню послаблюють флот РФ
Російський великий десантний корабель "Корольов". Фото ілюстративне: Defense Express

Російський флот відчуває тиск через атаки на логістику і інфраструктуру. Удар по нафтопроводу та інших об’єктах ускладнює заправку кораблів і роботу ракетоносіїв. Одночасно Україна активно використовує морські дрони і цілиться у вразливі системи противника. Це змінює баланс сил у битві за Чорне море.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Знищення спроможностей кораблів

Сергій Братчук розповів, що основна проблема для ворога — постачання пального. Якщо вражають експортну інфраструктуру біля Новоросійська, це безпосередньо ускладнює роботу ракетоносіїв та інших кораблів. Новоросійськ — найбільший нафтовий термінал у Чорному морі, і атаки на нафтопровід Куйбишев—Тихорецьк зменшують обсяги експорту й постачання пального.

Братчук також наголошує на активному застосуванні РЕБ росіянами. Коли ворог евакуює кораблі з портів, він активно включає радіоелектронні системи, щоб убезпечити техніку від ударів.

"Без пального і запчастин їхній флот втрачає мобільність", — підкреслив Братчук.

Битва за море

За словами речника, це морські дрони — це "нова сторінка" у боротьбі за Чорне море. Безпілотники дають Україні можливість вражати цілі на дальніх підходах і змушують ворога переглядати тактику. Демонстрації і розробки техніки показують, що дрони вже стали фактором, який лякає і змушує реагувати супротивника.

Крім того, українські сили вражають дефіцитні елементи російської системи — зокрема, станції радіолокації (РЛС). Такі пристрої дають ворогу змогу бачити і коригувати удари по південних областях України, але їх знищення значно обмежує ці можливості. Відновити деякі РЛС непросто, тож кожна втрата б’є по координації і розвідці ворога.

"Знищення такої РЛС, яка бачила весь наш південь, у тому числі Одесу й Миколаїв, серйозно обмежує ворога. Відновити їх дуже складно, адже такі станції — дефіцитні", — розповів речник.

Братчук наголошує, що події в тимчасово окупованому Криму відбуваються щодня, і не всі результати стають відомі одразу, інколи після тижня з’являється узагальнений звіт про серію уражень техніки та об’єктів.

Нагадаємо, ми писали, що ГУР знищили два рідкісні літаки РФ в Криму. Також ми повідомляли, що після атак України на нафтопереробні заводи у війську Росії почали фіксувати перебої з пальним.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
