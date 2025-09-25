Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Одесса Морские дроны ГУР остановили работу нефтяных терминалов РФ

Морские дроны ГУР остановили работу нефтяных терминалов РФ

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 17:44
Удар морских дронов по нефтяным терминалам РФ
Пожар на НПЗ в Туапсе. Фото: росСМИ

Военные дроны Главного управления разведки парализовали работу нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске. Из-за атаки остановились ключевые перевалочные пункты, где оккупанты загружали танкеры нефтью. Удар показал неэффективность российской ПВО и вызвал хаос в прибрежных городах. Проблемы с топливом уже испытывают и гражданские в Крыму.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Удар по НПЗ

Украинские морские дроны атаковали нефтяные терминалы "Транснефти" в Туапсе и объекты Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска. Эти перевалочные пункты могли экспортировать около 2 миллионов баррелей нефти в сутки.

Удар показал хаотичность и неточность российской ПВО. Из-за этого пострадали жилые дома, несколько автомобилей были уничтожены, а население Новороссийска, Туапсе и даже Сочи охватила паника. Местные власти объявили экстренную эвакуацию с пляжей.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что из-за остановки терминалов в Крыму возникают серьезные проблемы с топливом и водоснабжением для гражданского населения. Он также добавил, что оккупанты вынуждены перевозить топливо через Крымский мост, потому что часть железных дорог на временно оккупированных территориях Украины больше не работает.

"Конечно, военные тоже не из космоса топливо берут, и соответственно может это коснуться тех непосредственно подразделений, которые выполняют задачи. Кроме того, периодически в Крыму что-то взрывается. Взрывается, конечно, на военных объектах", — подытожил Плетенчук.

Напомним, мы писали, что СБУ ударили по одному из крупнейших НПЗ в России. Также мы сообщали, что украинские морские дроны начали новую войну в акватории.

Одесса бензин НПЗ Одесская область нефть Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации