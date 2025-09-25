Удар морских дронов по нефтяным терминалам РФ

Пожар на НПЗ в Туапсе. Фото: росСМИ

Военные дроны Главного управления разведки парализовали работу нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске. Из-за атаки остановились ключевые перевалочные пункты, где оккупанты загружали танкеры нефтью. Удар показал неэффективность российской ПВО и вызвал хаос в прибрежных городах. Проблемы с топливом уже испытывают и гражданские в Крыму.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Удар по НПЗ

Украинские морские дроны атаковали нефтяные терминалы "Транснефти" в Туапсе и объекты Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска. Эти перевалочные пункты могли экспортировать около 2 миллионов баррелей нефти в сутки.

Удар показал хаотичность и неточность российской ПВО. Из-за этого пострадали жилые дома, несколько автомобилей были уничтожены, а население Новороссийска, Туапсе и даже Сочи охватила паника. Местные власти объявили экстренную эвакуацию с пляжей.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что из-за остановки терминалов в Крыму возникают серьезные проблемы с топливом и водоснабжением для гражданского населения. Он также добавил, что оккупанты вынуждены перевозить топливо через Крымский мост, потому что часть железных дорог на временно оккупированных территориях Украины больше не работает.

"Конечно, военные тоже не из космоса топливо берут, и соответственно может это коснуться тех непосредственно подразделений, которые выполняют задачи. Кроме того, периодически в Крыму что-то взрывается. Взрывается, конечно, на военных объектах", — подытожил Плетенчук.

Напомним, мы писали, что СБУ ударили по одному из крупнейших НПЗ в России. Также мы сообщали, что украинские морские дроны начали новую войну в акватории.