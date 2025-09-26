Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Морские дроны впервые ударили по НПЗ РФ — что дальше

Морские дроны впервые ударили по НПЗ РФ — что дальше

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 17:43
Дроны поразили нефтяные пирсы РФ - влияние на экспорт
Дым и огонь после удара по Туапсе. Фото: росСМИ

Украинские морские дроны добрались до нефтетерминала в Туапсе, который работал на "теневой флот" России. Это первый зафиксированный случай поражения морскими дронами именно нефтяных терминалов, которые напрямую обеспечивают экспорт топлива РФ.

Об этом в эфире канала "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама
Читайте также:

Удары морскими дронами

Сергей Братчук рассказал, что морское направление в войне против России расширяется. Наши дроны атаковали портовую инфраструктуру в Туапсе, где происходила перекачка и отгрузка российской нефти на суда под иностранными флагами.

"Наши морские дроны долетели до пирса в Туапсе, где перекачивали и наливали нефть для теневого флота России. Это сигнал и тем судовладельцам, которые до сих пор сотрудничают с агрессором", — подчеркнул он.

Братчук напомнил и о Новороссийске, где расположена главная база Черноморского флота РФ и крупнейший нефтяной терминал в Черном море. Именно оттуда идут атаки "Калибрами" по Украине.

"Здесь уже не вопрос — бить или нет. Вопрос только как. Потому что удар по энергетике и нефти РФ реально может остановить их войну", — подчеркнул Братчук.

Последствия ударов

По словам спикера, атаки не были локальными — поражения коснулись объектов, работающих в единой схеме экспорта, и поэтому их эффект распространяется на большие регионы. Уже поступают сообщения о пожарах и повреждениях на инфраструктуре, а также о временном осложнении перекачки и отгрузки.

"Мы прекрасно понимаем, что это не последняя операция. Российская нефтяная инфраструктура и дальше будет одной из целей, ведь именно она финансирует войну против Украины", — добавил Братчук.

Напомним, мы писали, что ВСУ поразили Афипский НПЗ в России. Также мы сообщали, что морские дроны ГУР остановили работу нефтяных терминалов РФ.

 

Одесса Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации