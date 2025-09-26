Дроны поразили нефтяные пирсы РФ - влияние на экспорт

Дым и огонь после удара по Туапсе. Фото: росСМИ

Украинские морские дроны добрались до нефтетерминала в Туапсе, который работал на "теневой флот" России. Это первый зафиксированный случай поражения морскими дронами именно нефтяных терминалов, которые напрямую обеспечивают экспорт топлива РФ.

Об этом в эфире канала "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Удары морскими дронами

Сергей Братчук рассказал, что морское направление в войне против России расширяется. Наши дроны атаковали портовую инфраструктуру в Туапсе, где происходила перекачка и отгрузка российской нефти на суда под иностранными флагами.

"Наши морские дроны долетели до пирса в Туапсе, где перекачивали и наливали нефть для теневого флота России. Это сигнал и тем судовладельцам, которые до сих пор сотрудничают с агрессором", — подчеркнул он.

Братчук напомнил и о Новороссийске, где расположена главная база Черноморского флота РФ и крупнейший нефтяной терминал в Черном море. Именно оттуда идут атаки "Калибрами" по Украине.

"Здесь уже не вопрос — бить или нет. Вопрос только как. Потому что удар по энергетике и нефти РФ реально может остановить их войну", — подчеркнул Братчук.

Последствия ударов

По словам спикера, атаки не были локальными — поражения коснулись объектов, работающих в единой схеме экспорта, и поэтому их эффект распространяется на большие регионы. Уже поступают сообщения о пожарах и повреждениях на инфраструктуре, а также о временном осложнении перекачки и отгрузки.

"Мы прекрасно понимаем, что это не последняя операция. Российская нефтяная инфраструктура и дальше будет одной из целей, ведь именно она финансирует войну против Украины", — добавил Братчук.

Напомним, мы писали, что ВСУ поразили Афипский НПЗ в России. Также мы сообщали, что морские дроны ГУР остановили работу нефтяных терминалов РФ.