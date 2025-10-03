Відео
Україна
Головна Одеса Удари по Криму — росіяни ховають кораблі

Удари по Криму — росіяни ховають кораблі

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 11:14
ФСБ ховає кораблі «Охотник» у бухті Севастополя
Корабель РФ в бухті. Фото: Кримський вітер

У Севастополі прикордонна служба ФСБ Росії намагається сховати свої сторожові кораблі від ударів ЗСУ. Судна постійно переставляють з місця на місце й тримають у найвіддаленіших кутах бухти. Частину з них фактично перетворили на місця відпочинку для офіцерів.

Про це повідомляють агенти "Кримського вітру".

Читайте також:

Страх перед ударами

Патрульні кораблі проєкту 22460, відомі під шифром "Охотник", зазвичай пришвартовані біля причалу №56 у найглибшій частині Севастопольської бухти, неподалік від входу в Інкерманську бухту. Щоб ускладнити можливі удари ЗСУ, росіяни часто міняють їм місця стоянки, переводячи в інші бухти або на інші причали.

Загалом у Криму служба ФСБ має чотири таких судна — "Изумруд", "Аметист", "Проворный" і "Безупречный". Примітно, що востаннє один із цих кораблів виходив у море ще в січні 2025 року. За повідомленнями агентів, зараз їх частіше використовують не за призначенням — офіцери облаштували на борту місця для відпочинку. Адже ще під час будівництва "Охотники" обладнали сауною та басейном "для підвищення комфортності".

Нагадаємо, ми повідомляли, що після ударів по НПЗ у Криму зростатиме брак пального. Також ми писали про те, коли можуть знищити Кримський міст.

Одеса Крим корабель Одеська область Новини Одеси Севастополь
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
