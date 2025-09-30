Відео
Головна Одеса Успішна операція — у Криму знищено ще одну систему ЗРК

Успішна операція — у Криму знищено ще одну систему ЗРК

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 15:05
ССО знищили радіолокаційну станцію С-400 у Криму
Радіолокаційна станція С-400 “Тріумф”. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч на 30 вересня українські воїни уразили радіолокаційну станцію на території тимчасово окупованого Криму. Ця станція є ключовою для роботи системи ППО, зокрема проти безпілотників.

Про це повідомили на каналі Сил спеціальних операцій України.

Читайте також:

Знищення ЗРК

Сили спеціальних операцій України успішно вразили радіолокаційну станцію С-400 "Тріумф", яка знаходилася на тимчасово окупованій території АР Крим. Станція виконує функцію "очей" комплексу ППО, забезпечуючи виявлення цілей і наведення ракет. Ударні безпілотники ССО ліквідували об’єкт, зробивши систему практично непрацездатною. Знищення станції суттєво обмежує здатність ворога контролювати повітряний простір та перехоплювати дрони.

"Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, що в Криму серйозні проблеми з паливом. Також ми повідомляли, що окупанти в Криму намагаються захистити Керченський міст.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси атака Сили спеціальних операцій
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
