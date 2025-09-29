Відео
Україна
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті
РФ намагається захистити Кримський міст від українських дронів

РФ намагається захистити Кримський міст від українських дронів

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 10:43
Росія перекриває Керченську протоку загородженнями
Нові загородження РФ. Фото: Кримський вітер

Росія продовжує обмежувати рух у Керченській протоці, встановлюючи підводні бар’єри для захисту від українських морських дронів. Тепер під арками мосту топлять металеві конструкції, що суттєво звужує фарватер. Через це цивільні судна не можуть вільно пересуватися поруч із переправою.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Нові загородження

Російські військові почали топити нові загородження у Керченській протоці під арками мосту. Це великі металеві конструкції, які отримали назву "їжаки". Вони встановлюються просто на дно моря і перекривають судноплавний простір, роблячи його небезпечним для проходу кораблів. За даними спостережень, сотні таких бар’єрів різного розміру росіяни розмістили ще з вересня 2024 року. Тепер вони зосереджені безпосередньо біля опор мосту, що фактично залишає фарватер лише для військових кораблів та катерів РФ.

Вільно пересуватися тут можуть лише судна-лоцмани та військові, адже саме вони мають закриті карти із позначенням усіх підводних загороджень. Для цивільного судноплавства ці маршрути стали недоступними. Таким чином окупанти намагаються убезпечити Керченський міст від атак українських морських дронів, але водночас роблять акваторію дедалі небезпечнішою для навігації.

Окупанти будують нові зпгородження біля Керченського мосту
Встановлення нових загороджень від дронів. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ запускає дрони з нової локації в Криму. Також ми писали, що рух Кримським мостом для окупантів суттєво обмежено через атаки України.

Одеса Крим Одеська область окупанти Новини Одеси Кримський міст морські дрони
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
