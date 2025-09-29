Відео
Головна Одеса Дрони РФ до Одеси тепер долітають швидше — яка причина

Дрони РФ до Одеси тепер долітають швидше — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 09:22
Дрони з Качі долітатимуть до Одещини швидше — Братчук
Дрон в небі. Фото ілюстративне: Мілітарний

Росія нарощує пускові майданчики і накопичує безпілотники для масованих атак. У тимчасово окупованому Криму створено нову локацію для запуску ударних дронів. Йдеться про аеродром Кача. Звідти дрони можуть швидше долітати до півдня України, зокрема до Одещини.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Нова локація

За словами Сергія Братчука, під час останнього "нальоту" частина дронів стартувала саме з аеродрому в Качі. Така зміна локацій скорочує шлях до наших південних регіонів і зменшує час польоту до Одещини — до приблизно 40 хвилин.

"Ми маємо офіційне підтвердження: ворог запускав дрони з нової локації в Качі. Це скорочує відстань і робить удари оперативнішими. І, власне, Росія працює над збільшенням точок запуску десь з середини вересня", — сказав Братчук.

Він додає, що Росія поки не змогла різко збільшити виробництво ударних безпілотників, але активно будує нові пускові майданчики і накопичує парк апаратів. Братчук також зазначив, що дрони літають майже цілодобово, частими групами, і це виснажує систему протиповітряної оборони.

"Навіть невелика частина апаратів, що постійно літає, змушує нашу ППО працювати на виснаження", — каже він.

За його оцінками, ворог планує використовувати сотні дронів під час однієї атаки — інколи до 500-800 апаратів, що значно ускладнює їхнє відбиття. Братчук наголосив, що ефективною боротьбою є робота по пускових майданчиках і логістиці ворога. Удар на випередження по місцях підготовки та запуску дронів — один із пріоритетів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ГУР провели успішну спецоперацію в Криму та знищили ворожі літаки. Також ми писали про те, як прикордонники збивають російські дрони над Чорним морем.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси дрони Шахед
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
