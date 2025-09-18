Атаки шахедів з Чорного моря: тактика РФ та робота ППО

Російський дрон-камікадзе у небі. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Росія продовжує застосовувати дрони-камікадзе з Чорного моря. Ворог запускає "шахеди", які один за одним летять на ціль, аби ускладнити роботу ППО. Попри це відсоток збиття залишається стабільним.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Тактика ударів з моря

Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни активно використовують дрони-камікадзе та розвідувальні апарати з акваторії Чорного моря. За його словами, останнім часом противник застосовує одну тактику — збирає дрони в морі, а потім запускає їх один за одним на сушу. Це створює додаткові труднощі для української ППО.

"Відсоток збиття не зменшився, однак кожен "шахед", навіть збитий, все одно десь падає. Через це доводиться боротися ще й із наслідками атак", — наголосив Плетенчук.

Складнощі збиття

Особливо складними є нічні атаки з моря. За словами речника ВМС, відбивати їх важче, ніж удари з повітря над сушею. Море додає фактор нестабільності — обмежений простір для маневру, тож робота ППО в таких умовах значно ускладнюється.

"Уявіть собі, чи ви перебуваєте в полі, заходячись на якійсь стаціонарній платформі, чи ви знаходитеся в морі. І, звісно, море це завжди качка. Звісно, тут треба мати відповідні вже навички, досвід", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, ми писали, що російський флот змінив тактику у Чорному морі. Також ми повідомляли, що РФ ховає свої кораблі подалі від Криму.