Атаки шахедов с Черного моря: тактика РФ и работа ПВО

Россия продолжает применять дроны-камикадзе с Черного моря. Враг запускает "шахеды", которые один за другим летят на цель, чтобы усложнить работу ПВО. Несмотря на это процент сбития остается стабильным.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Тактика ударов с моря

Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне активно используют дроны-камикадзе и разведывательные аппараты из акватории Черного моря. По его словам, в последнее время противник применяет одну тактику — собирает дроны в море, а затем запускает их один за другим на сушу. Это создает дополнительные трудности для украинской ПВО.

"Процент сбития не уменьшился, однако каждый "шахед", даже сбитый, все равно где-то падает. Поэтому приходится бороться еще и с последствиями атак", — подчеркнул Плетенчук.

Сложности сбивания

Особенно сложными являются ночные атаки с моря. По словам представителя ВМС, отражать их труднее, чем удары с воздуха над сушей. Море добавляет фактор нестабильности — ограниченное пространство для маневра, поэтому работа ПВО в таких условиях значительно усложняется.

"Представьте себе, находитесь ли вы в поле, заходясь на какой-то стационарной платформе, или вы находитесь в море. И, конечно, море это всегда утка. Конечно, здесь надо иметь соответствующие уже навыки, опыт", — подытожил Плетенчук.

Напомним, мы писали, что российский флот изменил тактику в Черном море. Также мы сообщали, что РФ прячет свои корабли подальше от Крыма.