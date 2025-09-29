Дроны из Качи будут долетать до Одесской области быстрее - Братчук

Дрон в небе. Фото иллюстративное: Милитарный

Россия наращивает пусковые площадки и накапливает беспилотники для массированных атак. Во временно оккупированном Крыму создана новая локация для запуска ударных дронов. Речь идет об аэродроме Кача. Оттуда дроны могут быстрее долетать до юга Украины, в частности в Одесскую область.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Новая локация

По словам Сергея Братчука, во время последнего "налета" часть дронов стартовала именно с аэродрома в Каче. Такая смена локаций сокращает путь к нашим южным регионам и уменьшает время полета в Одесскую область — до примерно 40 минут.

"Мы имеем официальное подтверждение: враг запускал дроны с новой локации в Каче. Это сокращает расстояние и делает удары более оперативными. И, собственно, Россия работает над увеличением точек запуска где-то с середины сентября", — сказал Братчук.

Он добавляет, что Россия пока не смогла резко увеличить производство ударных беспилотников, но активно строит новые пусковые площадки и накапливает парк аппаратов. Братчук также отметил, что дроны летают почти круглосуточно, частыми группами, и это истощает систему противовоздушной обороны.

"Даже небольшая часть постоянно летающих аппаратов заставляет нашу ПВО работать на истощение", — говорит он.

По его оценкам, враг планирует использовать сотни дронов во время одной атаки — иногда до 500-800 аппаратов, что значительно усложняет их отражение. Братчук отметил, что эффективной борьбой является работа по пусковым площадкам и логистике врага. Удар на опережение по местам подготовки и запуска дронов — один из приоритетов.

Напомним, мы сообщали, что ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму и уничтожили вражеские самолеты. Также мы писали о том, как пограничники сбивают российские дроны над Черным морем.